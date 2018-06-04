Поставщики-нерезиденты смогут оплачивать услуги ЭТП ГПБ банковской картой

Для иностранных поставщиков Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ) подключена услуга банковского эквайринга на секции «Закупки корпоративных заказчиков». Теперь нерезиденты – участники торгов смогут оплатить услуги ЭТП ГПБ банковской картой, что существенно сократит время зачисления средств на счет участника на площадке. Ранее платежи нерезидентами осуществлялись только по выставленным счетам.

«Российский рынок интересен для нас, мы видим потенциал в авиастроении в России, – отмечают в компании FutureFlite, производителе пассажирских кресел для самолетов гражданской авиации из США. – Однако существует ряд бюрократических барьеров как для российских заказчиков, желающих работать с иностранными поставщиками, так и для иностранных поставщиков, намеренных осваивать российский рынок. Мы говорим не о поставщиках-промышленных гигантах, для которых участие в зарубежных тендерах поставлено на поток. Речь идет о небольших и средних компаниях. Для таких компаний возможность оплатить тариф на ЭТП ГПБ без лишних бумаг и задержек – важная оппция, дающая комфорт. Это дружественный шаг».

На ЭТП ГПБ зарегистрированы поставщики из стран СНГ, Германии, Франции, Великобритании, США, Китая, Сингапура, Индии и Нидерландов. Среди прочих участников торгов есть и компании из таких стран, как Доминиканская республика, Новая Зеландия, ОАЭ, Кипр, Иордания и Таиланд. В 2017 году объем закупок российских компаний у поставщиков-нерезидентов на ЭТП ГПБ составил более 1 млрд долларов.