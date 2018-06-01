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    Вступают в силу требования к банкам выдающим гарантии по 44-ФЗ

    Автор: Torg94
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    С 1-го июня вступают в силу новые требования к банкам, выдающим гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов.

    Теперь они должны соответствовать одновременно двум требованиям – размер собственных средств должен быть не менее 300 млн руб. и эту сумму определять на последнюю отчетную дату по методике ЦБ РФ, а также иметь кредитный рейтинг не ниже «BB-(RU)» по национальной рейтинговой шкале агентства АКРА и/или не ниже уровня «ruВB-» по шкале агентства «Эксперт РА». Перечень банков, отвечающих этим требованиям, будет доступен на сайте Минфина.

    Правила не распространяются на банковские гарантии, выданные до 1 июня. Следовательно, их можно использовать и после этой даты в качестве обеспечения заявок на участие в закупках, которые начались до 1 июня и исполнения контрактов, процедура заключения которых не завершена, но итоги закупки к указанной дате подведены.

    44-ФЗ, банки, банковские гарантии
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