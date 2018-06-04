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    Счетная палата и Федеральное казначейство возьмут под контроль расходы регионов

    Автор: Torg94
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    В Правительстве РФ подготовили поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым Счетная палата и Федеральное казначейство смогут контролировать исполнение местными властями не только бюджетного законодательства, но и всех законов о расходах местных бюджетов, и даже законов об адресной социальной помощи.

    Первый блок поправок касается ситуаций, при которых многие виды нарушения законов и иных нормативных актов, наносящих госбюджету ущерб, не считаются нарушением бюджетного законодательства, а поэтому контрольные органы не могут с ними бороться. Второй блок поправок расширяет контроль Счетной палаты и Федерального казначейства за расходованием межбюджетных трансфертов, в том числе за тем, как муниципалитеты тратят транзитные субсидии – деньги, поступающие регионам из федерального бюджета. Против получателей денег регуляторы смогут вводить санкции, например, когда бюджетные трансферты или бюджетные кредиты используются нецелевым образом.

    Для всего этого Минфину предстоит разработать специальную методику. Кроме этого министерство создаст единую федеральную систему стандартов внутреннего госфинконтроля, которую утвердит правительство.

    Поправки изменят и процесс финансового контроля и аудита. В случае если у муниципальных контрольных финансовых органов нет возможности проводить внутренний финансовый аудит местного бюджета своими силами, они смогут привлечь к этому Счетную палату или Федеральное казначейство.


    Счетная палата, казначейство
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