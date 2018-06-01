Почему реформу электронных закупок необходимо переносить

С 1 июля масштабная реформа инфраструктуры электронных госзакупок может отодвинуться до 2019 г. Пока Министерство финансов РФ опровергает перенос сроков реформы, но на деле подобное решение послужило бы на руку и регулятору, и участникам рынка. Эксперты Т94 рассказали о подводных камнях старта реформы в срок.

Регулятор до июля должен был отобрать для работы по 44-ФЗ уполномоченные банки и торговые площадки, в том числе для закупок у малого и среднего бизнеса (МСП), но как выяснилось, не успевает этого сделать. А отсутствие новых операторов и экономической модели их функционирования с банками делает невозможными закупки госкомпаний у малого и среднего бизнеса.

В Правительство РФ внесены проекты постановлений о перечне банков, на которых будут размещаться спецсчета. Июльскими поправками к 44-ФЗ вводится новая экономическая модель вместо бесплатного участия поставщиков в электронных процедурах и финансирования площадок за счет процентов от размещения на их счетах средств обеспечения заявок. Операторы будут взимать плату с победителя, но размещать на счетах средства поставщиков не смогут. Все участники торгов должны открыть для этого спецсчета в уполномоченных банках. Новая финансовая модель должна применяться операторами, которых правительство отберет по новым требованиям.

“До вступления в силу закона остался месяц и жаль, что до сих пор в этом вопросе нет определенности, – комментирует Т94 Кирилл Чоракаев, начальник управления ПАО “Газпром”, отвечающего за организацию закупочных процедур. – За месяц госкомпании по 223-ФЗ должны изменить свое положение, а оно принимается советом директоров, что означает далеко не быстрый процесс – процедура согласования занимает минимум месяц. За это время невозможно построить интеграцию”.

На фоне появившихся сообщений госкомпании не знают, в какой именно части закона срок действия вступления в силу может быть изменен. Компаниям надо понимать, с кем они будут работать, и если площадка, с которой они сейчас работают, не попадает в перечень, значит надо настраивать огромную интеграцию, а это деньги и время. По словам Кирилла Чоракаева, если бы Минфин действительно отложил срок вступления в силу закона, “это было бы разумным решением, позволяющим подготовиться к новым процедурам, настроить информационную интеграцию с площадками с учетом новых требований закона и после этого – работать”.