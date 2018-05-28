Кому и зачем нужен торговый портал

Особенность закупок малого объема, которые еще часто называют «прямыми закупками», состоит в том, что заказчик может выбрать единственного поставщика, не рассматривая конкурирующие предложения. Кроме того, информацию о таких закупках не обязательно вносить в единую информационную систему (ЕИС), и в целом процедура проведения малых закупок более простая и удобная.

Почему заказчики работают на торговом портале?

Всем известно, что заказчики, подпадающие под действие 223-ФЗ и 44-ФЗ, обязаны проводить большую часть закупок на электронных торговых площадках. В случае 44-ФЗ, правила очень строги и количество площадок строго регламентируется, заказчик может выбрать для работы одну из шести электронных площадок. К облегчению заказчика закупки малого объема не подпадают под действие закона. Согласно 223-ФЗ к таким закупкам можно отнести закупки стоимостью не больше 100 тысяч рублей или, если оборот компании составляет более 5 млрд. руб. в год, не больше 500 тысяч рублей. Торговый портал ГК Газпромбанка успешно работает с закупками до 500 тыс. рублей уже больше 4-х лет, демонстрируя ежегодный рост объема успешных сделок, число которых на текущий момент составляет более 50 000.

Многие коммерческие заказчики тоже работают на Торговом портале, при этом используют его не только для малых закупок, но и для более крупных, более 500 тысяч рублей. Рекордная цена заказа была 6 млрд. руб.

Статистика Торгового портала

Почему поставщикам выгодна регистрация на торговом портале?

Цель электронного торгового портала - предоставить возможность заинтересованным в развитии компаниям, в том числе малому и среднему бизнесу, продемонстрировать свои товары и услуги, получить прямой заказ у крупнейших заказчиков России - без дополнительных посредников и расходов на менеджеров по продажам, без траты времени на деловые встречи и бесконечные телефонные переговоры. Публикация продукции в каталоге Торгового портала позволяет сэкономить на дорогостоящих рекламных бюджетах за счет продвижения своих товаров или услуг среди аудитории с уже сформированным спросом при минимальных расходах. В результате, поставщик получает релевантные запросы от всех заказчиков, которые искали аналогичную продукцию, не включенную в прайс-лист компании.

В системе ЭТП ГК ГПБ работают крупнейшие заказчики различных отраслей российского рынка: ГК «Газпром», ПАО «Новатэк», АО «Зарубежнефть», ПАО «Уралмашзавод», ПАО «Мечел», Группа «Колмар», АО «Российские космические системы», УК «Аэропорты регионов», ПАО «ОХК «Уралхим», АО «Военторг», ГК «Росводоканал», ГК «РТИ», АО «Международный аэропорт Шереметьево», а также благотворительные фонды, телекоммуникационные компании, санатории, гостиницы России и другие организации.

Это площадка, открывающая двери в большой бизнес небольшим производствам, инновационным проектам, поставщикам уникальных товаров и услуг. Здесь они будут замечены, признаны и приглашены к сотрудничеству с лидерами рынка.

Структура заказов Торгового портала

Для работы на Торговом портале в большинстве случаев не требуется электронная подпись, за исключением случаев использования юридически значимого электронного документооборота. Однако необходимо зарегистрироваться на ЭТП, сделать это очень просто и бесплатно.

Схема работы очень проста: заказчик публикует ценовой запрос, который становится доступен всем заинтересованным поставщикам, чьи прайс-листы содержат соответствующие товарные позиции. Информация поступает в форме мгновенного уведомления по электронной почте. Затем поставщики присылают свои предложения, среди которых заказчик выбирает наиболее выгодное для него.

Схема ценового запроса

6 причин регистрации на Торговом портале

* Бесплатная регистрация поставщиков;

* Участие в ценовых запросах Заказчика бесплатно;

* Комиссия площадки в случае победы в торгах составит всего 1% от общей стоимости заказа (но не менее 500 рублей). Комиссия списывается только в случае подтверждения заказа;

* Добавление продуктов или услуг из общего справочника в личный прайс-лист Поставщика бесплатно;

* Добавление новых продуктов/услуг в интернет-магазин осуществляется согласно действующему тарифу ;

* Оперативное уведомление о новых заказах - для выхода на сделку максимально быстро.

Кроме доступа к большому количеству потенциальных заказчиков, нацеленных на долгосрочное сотрудничество, инструментарий ЭТП ГПБ обеспечивает полную конфиденциальность данных, безопасность сделок и помощь в разрешении споров.