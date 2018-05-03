Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Эксперты обсудили новые тенденции на российском рынке недвижимости

    Эксперты обсудили новые тенденции на российском рынке недвижимости

    Поделиться

    В апреле Газпромбанк провел профильную конференцию для крупных агентств недвижимости и риэлтеров Москвы и Московской области. Тема мероприятия – новые тенденции на российском рынке недвижимости. В конференции приняли участие 250 человек. 

    На мероприятии выступил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик и начальник профильного отдела Росреестра Яна Фалалеева. Среди других спикеров: заместитель начальника Департамента регионального развития Газпромбанка Александр Чухнов и руководитель Дирекции партнерских продаж Газпромбанка Виктория Иванова. 

     Управляющий директор Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ) Александр Кильмет презентовал на конференции сервис электронной регистрации прав и ограничений (обременений) на недвижимое имущество в Росреестре. Сервис реализован совместно с Газпромбанком.

     «Ключевые функции сервиса: создание электронных документов, необходимых для регистрации недвижимости в Росреестре, – рассказывает Александр Кильмет. – С помощью нашего сервиса клиент получает электронную подпись, подает электронные документы в Росреестр и следит за статусом заявления».

    Газпромбанк представил участникам конференции актуальные программы ипотечного кредитования, рассказал о порядке взаимодействия с агентствами недвижимости, возможностях сотрудничества и преференциях для партнеров и их клиентов.


    недвижимость
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    18 августа 2017 г.

    Минэнерго предложило исключить из закупок по 223-ФЗ сделки с недвижимостью

    Подробнее
    Позвонить