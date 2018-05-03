Эксперты обсудили новые тенденции на российском рынке недвижимости

В апреле Газпромбанк провел профильную конференцию для крупных агентств недвижимости и риэлтеров Москвы и Московской области. Тема мероприятия – новые тенденции на российском рынке недвижимости. В конференции приняли участие 250 человек.

На мероприятии выступил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик и начальник профильного отдела Росреестра Яна Фалалеева. Среди других спикеров: заместитель начальника Департамента регионального развития Газпромбанка Александр Чухнов и руководитель Дирекции партнерских продаж Газпромбанка Виктория Иванова.

Управляющий директор Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ) Александр Кильмет презентовал на конференции сервис электронной регистрации прав и ограничений (обременений) на недвижимое имущество в Росреестре. Сервис реализован совместно с Газпромбанком.

«Ключевые функции сервиса: создание электронных документов, необходимых для регистрации недвижимости в Росреестре, – рассказывает Александр Кильмет. – С помощью нашего сервиса клиент получает электронную подпись, подает электронные документы в Росреестр и следит за статусом заявления».

Газпромбанк представил участникам конференции актуальные программы ипотечного кредитования, рассказал о порядке взаимодействия с агентствами недвижимости, возможностях сотрудничества и преференциях для партнеров и их клиентов.