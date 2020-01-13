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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минпромторг займется мониторингом закупок радиоэлектроники по 223-ФЗ

    Минпромторг займется мониторингом закупок радиоэлектроники по 223-ФЗ

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    Министерство промышленности и торговли РФ может получить право на проведение мониторинга страны происхождения радиоэлектронной продукции при закупках госкомпаний. Соответствующие поправки к 223-ФЗ опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

    По результатам такого мониторинга Минпромторг намерен готовить ежеквартальный и годовой аналитические отчеты. Их будут рассматривать на заседании правительства РФ для возможной корректировки законодательства о закупках отдельных видов юридических лиц, а также для стимулирования закупок российской радиоэлектронной продукции.

    Мониторинг планируют проводить с помощью функционала единого реестра российской радиоэлектронной продукции и единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. Отмечается, что для мониторинга Минпромторгу потребуются полномочия по выработке функциональных требований к ЕИС. В настоящее время федеральным органом власти, уполномоченным на осуществление функций по выработке функциональных требований к ЕИС, является Федеральное казначейство.

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