Минпромторг займется мониторингом закупок радиоэлектроники по 223-ФЗ

Министерство промышленности и торговли РФ может получить право на проведение мониторинга страны происхождения радиоэлектронной продукции при закупках госкомпаний. Соответствующие поправки к 223-ФЗ опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

По результатам такого мониторинга Минпромторг намерен готовить ежеквартальный и годовой аналитические отчеты. Их будут рассматривать на заседании правительства РФ для возможной корректировки законодательства о закупках отдельных видов юридических лиц, а также для стимулирования закупок российской радиоэлектронной продукции.

Мониторинг планируют проводить с помощью функционала единого реестра российской радиоэлектронной продукции и единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. Отмечается, что для мониторинга Минпромторгу потребуются полномочия по выработке функциональных требований к ЕИС. В настоящее время федеральным органом власти, уполномоченным на осуществление функций по выработке функциональных требований к ЕИС, является Федеральное казначейство.