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    Мобильное приложение ЕИС доступно на Android

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    Федеральное казначейство запустило мобильное приложение ЕИС для Android, которое можно скачать в PlayMarket.

    Приложение рассчитано на тех, кто профессионально занимается темой госзакупок: на поставщиков, а также специалистов по закупкам, контрактных управляющих.

    По словам главы Федерального казначейства Романа Артюхина, благодаря настройке уведомлений, подписок по группам товаров, возможности отслеживать изменения в законодательстве с помощью фильтров, мобильное приложение позволяет оставаться в курсе происходящего.

    Приложение для IOS появилось в апреле 2019 г. За это время его установили более 43 тыс. человек. Сейчас оно входит в топ-80 приложений в категории «Бизнес». По данным Федерального казначейства, число активных пользователей Единой информационной системы достигает 2,7 млн человек.

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