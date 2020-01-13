Объем госзакупок в РФ вырос на 15%

Объем госзакупок в РФ в 2019 г. вырос на 15% до 9,6 трлн руб., следует из данных Единой информационной систем (ЕИС) в сфере закупок.

В прошлом году госзаказчики разместили 2,9 млн извещений о проведении закупок на общую сумму в 9,6 трлн руб. Годом ранее эти показатели составили 3,2 млн извещений на 8,3 трлн руб.

На конец 2019 г. госзаказчики заключили 3,4 млн контрактов на 7,7 трлн руб. против 3,6 млн контрактов на 6,9 трлн руб. в 2018 г. При этом показатель относительной экономии по заключенным контрактам снизился на 1,2 п.п., до 5,3%. В то же время в абсолютном значении экономия госзаказчиков выросла — до 361 млрд руб. в 2019 г. с 348 млрд руб. в 2018 г.

Госкомпании разместили в ЕИС 1,2 млн извещений о проведении закупок на 13,9 трлн руб. По итогам 2018 г. компании опубликовали в системе 1,3 млн извещений на 16,9 трлн руб. Объем размещенных в ЕИС контрактов госкомпаний с поставщиками составил 18,5 трлн руб. (1,4 млн контрактов). Годом ранее эти показатели составляли 1,2 млн контрактов на 18 трлн руб.