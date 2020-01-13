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    44-ФЗ определит порядок закупок у единственного поставщика на ЭТП

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    Закупка товара у единственного контрагента в случаях, предусмотренных новой редакцией (подп. 4 и 5  ч. 1 и новой ч. 12 ст. 93 44-ФЗ), на сумму не превышающую 3 млн руб., может проходить в электронной форме на электронной площадке.

    В указанном порядке предусматривается размещение заказчиком и участником на ЭТП извещения о закупке и предварительного предложения о поставке товаров, которое признается заявкой при условии его отбора оператором площадки для участия в конкретной закупке. Непосредственно к участию в закупке допускаются не более пяти предложений участников из числа содержащих наименьшие цены за единицу товара.

    По итогам закупки контракт заключается с поставщиком, заявке которого присвоен первый номер и которая содержит наименьшую цену за единицу товара. Контракт заключается в порядке, установленном ст. 83 44-ФЗ с учетом особенностей, предусмотренных ч. 13 ст. 82.1. Изменения вступают в силу 1 июля.

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