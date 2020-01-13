Российскому ПО разрабатывают перечень устройств

Федеральная антимонопольная служба России приступила к разработке проекта постановления Правительства РФ «Об утверждении перечня отдельных видов технически сложных товаров, порядку составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены, и порядка их предварительной установки на отдельные виды технически сложных товаров» в связи с принятием закона о предустановке российского софта на гаджеты.

Как указано в кратком изложении, цели регулирования - обеспечение защиты интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий. Закон предоставляет российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для российских пользователей.

Соисполнителями в подготовке проекта названы Минкомсвязь и Роспотребнадзор.