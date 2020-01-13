Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Российскому ПО разрабатывают перечень устройств

    Российскому ПО разрабатывают перечень устройств

    Поделиться

    Федеральная антимонопольная служба России приступила к разработке проекта постановления Правительства РФ «Об утверждении перечня отдельных видов технически сложных товаров, порядку составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены, и порядка их предварительной установки на отдельные виды технически сложных товаров» в связи с принятием закона о предустановке российского софта на гаджеты.

    Как указано в кратком изложении, цели регулирования - обеспечение защиты интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий. Закон предоставляет российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для российских пользователей.

    Соисполнителями в подготовке проекта названы Минкомсвязь и Роспотребнадзор.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить