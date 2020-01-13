Закупочные функции Росимущества и Росрыболовства консолидируют

Министерство финансов РФ предложило консолидировать в Федеральном казначействе часть функций ведомств по закупкам товаров и услуг. Соответствующая информация содержится в проекте постановления Правительства РФ «О наделении Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» полномочиями на планирование и осуществление закупок отдельных товаров для нужд отдельных федеральных органов исполнительной власти».

Запуск пилотных проектов ожидается с 1 февраля, под его действие должны попасть Росимущество, Росрыболовство, а также 10 их территориальных управлений по Москве, Московской, Свердловской, Новосибирской, Ульяновской областям, Республике Татарстан и др.

Централизация коснется закупок канцелярских принадлежностей и бумаги и перейдет под контроль Центра по обеспечению деятельности Казначейства России (ЦОКР) – ему предстоит планирование и осуществление закупок, включая определение поставщиков, заключение контрактов и их исполнение, в том числе приемка и проведение экспертизы поставок (при участии Росимущества и Росрыболовства).

За ведомствами останется формирование первичной заявки о необходимости закупок с указанием количественных и качественных характеристик товаров, согласование даты поставок и отчет о выявленных недостатках по поставкам. Финансовая часть будет передана Федеральному казначейству. Оно займется формированием бюджетных ассигнований и исполнением лимитов бюджетных обязательств на эти цели.