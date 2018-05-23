Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / ФСС РФ запустил проект «Открытый контракт»

    ФСС РФ запустил проект «Открытый контракт»

    Автор: Torg94
    Поделиться

    В России появился бесплатный информационный ресурс «Открытый контракт», где в свободном доступе размещаются закупки Фонда социального страхования (ФСС РФ) и его региональных отделений.

    По словам представителей Фонда, проект «Открытый контракт» будет информировать о предметах будущих и текущих госзакупок, ценах, способах приобретения и статусах конкретных закупок, а также о результатах общественного обсуждения закупочной деятельности Фонда. Новый проект так же предусматривает размещение информации о конкурентных процедурах, цена по которым превышает 1 млн руб., до начала их непосредственного выполнения и размещения извещений по ним в Единой информационной системе в сфере закупок.

    Фонд отвечает за закупки протезов, кресел-колясок, средств ежедневного ухода и других средств реабилитации для людей с инвалидностью, а еще их обеспечение льготными путевками на санаторно-курортное лечение. Средства выделяются из государственного бюджета. Все закупки на новом ресурсе можно посмотреть еще до заключения контракта.

    Таким образом, посетители сайта смогут заранее изучить проекты техзаданий, требования к участникам закупок и критерии оценки заявок предпринимателей и компаний. А у зарегистрированных пользователей дополнительно будет возможность напрямую поучаствовать в общественном обсуждении конкурентных процедур, направляя в Фонд вопросы, замечания и предложения через личный кабинет на сайте.

    ФСС РФ
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    10 декабря 2021 г.

    Казначейство России запускает новую ГИС «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru

    Подробнее

    20 августа 2021 г.

    SOEX и ЭТП ГПБ заключили соглашение о сотрудничестве для развития сервиса ЕНН

    Подробнее

    28 декабря 2020 г.

    Постановление Правительства № 2013

    Подробнее

    09 декабря 2020 г.

    Пока бумажные, но могут станут электронными

    Подробнее

    23 ноября 2020 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ о письме Минздрава России о О направлении средневзвешенных цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 968т 17.11.2020

    Подробнее

    10 августа 2020 г.

    Возможность указывать страну происхождения на Торговом Портале ЭТП ГПБ

    Подробнее

    06 июля 2020 г.

    Правительство РФ утвердило новые правила согласования госконтракта с единственным поставщиком

    Подробнее

    10 апреля 2020 г.

    ЭТП ГПБ – полный функционал в условиях карантина

    Подробнее

    06 апреля 2020 г.

    Постановление Правительства РФ по особенностям осуществления закупок в период мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения

    Подробнее

    05 марта 2020 г.

    Бесплатное участие в Ценовых Запросах МРФ ПАО Ростелеком до 15 апреля 2020

    Подробнее
    Позвонить