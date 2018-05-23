ФСС РФ запустил проект «Открытый контракт»

В России появился бесплатный информационный ресурс «Открытый контракт», где в свободном доступе размещаются закупки Фонда социального страхования (ФСС РФ) и его региональных отделений.

По словам представителей Фонда, проект «Открытый контракт» будет информировать о предметах будущих и текущих госзакупок, ценах, способах приобретения и статусах конкретных закупок, а также о результатах общественного обсуждения закупочной деятельности Фонда. Новый проект так же предусматривает размещение информации о конкурентных процедурах, цена по которым превышает 1 млн руб., до начала их непосредственного выполнения и размещения извещений по ним в Единой информационной системе в сфере закупок.

Фонд отвечает за закупки протезов, кресел-колясок, средств ежедневного ухода и других средств реабилитации для людей с инвалидностью, а еще их обеспечение льготными путевками на санаторно-курортное лечение. Средства выделяются из государственного бюджета. Все закупки на новом ресурсе можно посмотреть еще до заключения контракта.

Таким образом, посетители сайта смогут заранее изучить проекты техзаданий, требования к участникам закупок и критерии оценки заявок предпринимателей и компаний. А у зарегистрированных пользователей дополнительно будет возможность напрямую поучаствовать в общественном обсуждении конкурентных процедур, направляя в Фонд вопросы, замечания и предложения через личный кабинет на сайте.