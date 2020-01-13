Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Обязательная регистрация в ЕИС упростит доступ МСП к госзакупкам

    Обязательная регистрация в ЕИС упростит доступ МСП к госзакупкам

    Поделиться

    Обязательная регистрация в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок и включение информации о поставщиках в Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ) упростит доступ малого и среднего предпринимательства к госзакупкам.

    С 1 января вступила в силу норма, согласно которой операторы электронных торговых площадок (ЭТП) будут отклонять заявки от компаний, не прошедших регистрацию в ЕИС и информации о которых нет в ЕРУЗ. Такие поставщики не смогут подавать заявки на участие в электронных процедурах.

    Напомним, с января прошлого года по 44-ФЗ начал действовать новый порядок аккредитации участников закупок. Каждая ЭТП вела свой список аккредитованных поставщиков. То есть к закупкам на той или иной площадке допускались компании, которые были на ней аккредитованы. По новым правилам, поставщики должны регистрироваться в ЕИС. При этом ЭТП при предоставлении компаниям доступа к закупкам должны сверяться с ЕРУЗ.

    ЕРУЗ интегрирован с рядом других государственных информационных систем: с Единым реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единым реестром индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства (ЕРСМСП).

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить