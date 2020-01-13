Изменились требования к банкам, которые вправе выдавать гарантии

В конце прошлого года выступили в силу новые части 1.3-1.6 статьи 45 контрактной системы, согласно которым заявки участников и исполнение контрактов могут быть обеспечены банковскими гарантиями, выданными банком, в отношении которого действует план участия Банка России. Это значит, что ЦБ РФ принимает меры по предупреждению банкротства такого банка и гарантирует непрерывность его деятельности. В этом случае право банка выдавать соответствующие гарантии действует независимо от его соответствия требованиям, указанным в ч. 1.1 ст. 45 44-ФЗ.

При этом банк не исключается из перечня банков, предусмотренного ч. 1.2 ст. 45 44-ФЗ. Также банк включается в перечень в случае, если он был все же исключен из него до принятия Советом директоров Банка России соответствующего решения.