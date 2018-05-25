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    Внеплановые проверки заказчиков

    Автор: Torg94
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    Верховный суд РФ отметил, что антимонопольный орган вправе провести внеплановую проверку заказчика на соблюдение норм Закона о защите конкуренции.

    ВС РФ обращает внимание, что несоблюдение заказчиками отдельных норм 223-ФЗ может одновременно свидетельствовать и о нарушении Закона о защите конкуренции. Последний, предусматривает возможность для антимонопольного органа проводить внеплановые проверки по соблюдению антимонопольного законодательства.

    Впрочем, путем проведения внеплановой проверки контрольный орган не вправе выявлять только нарушения 223-ФЗ, так как в этом случае он выйдет за пределы своей компетенции.

    223-ФЗ, конкуренция, верховный суд
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