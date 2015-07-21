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    Ведомости: Процедура закупок для ГУПов может быть ужесточена

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    Законопроект, который распространяет закон о контрактной системе (44-ФЗ) на государственные и муниципальные унитарные предприятия с 1 июля 2015 г., находится на рассмотрении в правительстве, рассказал «Ведомостям» представитель Минэкономразвития. Сейчас они проводят закупки по более мягким правилам, таким же, как и для госкомпаний (регулируются 223-ФЗ). Ведомства переводят закупки на унитарные учреждения, говорит представитель ФАС, по такой схеме из-под жестких правил выводится до четверти бюджета, особенно в крупных муниципальных образованиях. Госзаказчик может вообще не проводить торги, а дать субсидию своему ГУПу из бюджета муниципального образования, рассказывает он.

    http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/02/17/novie-goszakazchiki

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