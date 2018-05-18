Госзакупки для малого бизнеса

Одна из важнейших целей, продекларированных в новом майском указе главы государства, заключается в увеличении числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн человек к 2024 году. Правительство среди прочего должно решить задачу по совершенствованию системы закупок, которые осуществляют крупнейшие заказчики у малого бизнеса.

На текущий момент доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП России гораздо ниже, чем в развитых европейских странах (примерно 20% против 50%). Мировой опыт показывает, что госзакупки часто используются как способ развития МСП. Например, в Германии крупные госзаказы делятся на небольшие слоты. Специально для того, чтобы мог участвовать малый бизнес. При этом в ЕС в принципе упрощен порядок участия МСП в госзакупках разных стран: электронные площадки государств еврозоны объединены, и предприниматель из Франции легко может подать заявку на участие в конкурсе для нужд Италии.

Расширяются возможности для малого бизнеса в госзакупках и в России. С 2018 года увеличена доля прямых закупок, осуществляемых госкомпаниями у субъектов МСП, с 10% до 15%. Также идет поддержка участников госзаказа с точки зрения финансирования. Работают Национальная гарантийная система (НГС) и региональные гарантийные фонды. Во Франции, Германии и других европейских странах аналогичная гарантийная поддержка демонстрирует свою эффективность уже на протяжении десятков лет.

Объем рынка госзаказа в 2017 году составил около 30 трлн рублей. Закупки по госзаказу у МСП при этом были на уровне 5,6 трлн рублей. Для сравнения: в 2016 году — 2,1 трлн рублей.

При этом регулярно принимаются законы, улучшающие условия для участия малого бизнеса в госзакупках. Например, законы 83-ФЗ и 189-ФЗ, касающиеся сроков оплаты по выполненным МСП работам и услугам по государственным и муниципальным контрактам. По контрактам 44-ФЗ оплата должна проводиться в 15-дневный срок. То есть предпринимателям проще планировать свои денежные потоки.

В то же время в системе госзаказа по-прежнему доминируют крупные компании. По подсчетам ЦСР, в 2016 году 3% от всех работавших в госзаказе поставщиков привлекли 80% стоимости всех контрактов. Помимо косвенных стимулов, в данном случае необходимо использовать и прямые. Например, увеличивать долю МСП в госзакупках и стимулировать малый бизнес на участие в тендерах можно через предоставление особых условий финансирования для участников госзаказа.

Предпринимателям традиционно сложно взять кредиты в банках. Основные причины: высокие риски, финансовая неустойчивость бизнеса, большая просрочка. Поэтому требования к заемщикам жесткие. Без твердого залога кредит на развитие бизнеса получить очень и очень сложно.

Стимулировать кредитование, в том числе участников госзаказа, помогает гарантийная поддержка. Год за годом она набирает обороты. Так, например, только московскому малому бизнесу в прошлом году было выдано свыше 22 млрд руб. кредитов под поручительства Московского гарантийного фонда в объеме 12,1 млрд рублей. 21% сделок пришелся на участников госзаказа.

Играет положительную роль введение в НГС разграничений между региональными фондами и федеральной Корпорацией МСП по объемам сделок. Кстати, и в Европе система госзакупок также давно децентрализована. В рамках НГС с 2017 года введена сегментация, которая подразумевает, что проекты с гарантийной поддержкой до 25 млн рублей рассматриваются в регионах. В Москве и Санкт-Петербурге — до 100 млн. Всё, что больше, — уже к Корпорации МСП.

Чтобы оценить эффективность любого процесса, нужны четкие цифровые показатели. О развитии малого бизнеса в госзакупках может сказать доля участия МСП в сделках госзаказа. Помимо льготного финансирования росту этого показателя могут способствовать технологии. Ритм жизни и бизнеса сегодня настолько быстрый, что счет идет не на дни, а на часы и минуты. Вовлечь в систему госзаказа больше предпринимателей может единый портал госзакупок для МСП по всем регионам, по аналогии с европейским опытом. В Москве успешно действует такая площадка — портал поставщиков. На нем в 2017 году было заключено около 200 тыс. контрактов суммарной стоимостью более 20 млрд рублей. Эффект может быть весомее, если тиражировать столичный опыт на всю Россию и объединить закупки в разных регионах.



