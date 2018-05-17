Определены условия получения платы с победителей электронных процедур по 44-ФЗ

С 1 июля начнет действовать новое постановление, согласно которому операторы вправе взимать плату с победителя электронной процедуры, с которыми заключен контракт по 44-ФЗ.

Предельный размер платы составляет при закупках, участниками которых могут быть исключительно СМП и СОНО – 1% НМЦК и не более чем 2 тыс. руб. В остальных случаях – 1% НМЦК и не более чем 5 тыс. руб. без учета НДС.

Также утверждены правила взимания операторами платы, в соответствии с которыми информация о размере платы должна быть размещена оператором не позднее 1 дня со дня его утверждения. При утверждении платы оператор устанавливают дату начала ее взимания. Эта дата не может быть ранее дня, следующего за днем размещения информации о ее размере. Если дата начала взимания платы оператором не установлена, плата взимается со дня, следующего за днем размещения информации о ее размере.

Плата взимается по результатам электронной процедуры, извещение о которой было размещено в ЕИС либо приглашения принять участие в которой было направлено после дня начала ее взимания. Плата не может быть выше предельной. Если в результате изменения Правительством РФ предельного размера платы установленная оператором плата оказалась выше, он обязан ее изменить.

Кроме этого, оператор вправе изменить размер платы. Изменение производится в том же порядке, что и первоначальное ее установление. При этом в случае уменьшения размера платы оператор вправе предусмотреть ее взимание в отношении электронной процедуры, извещение о которой размещено в ЕИС либо приглашения принять участие в которой направлены до дня начала ее взимания.

Взимание платы происходит путем перечисления денежных средств на банковский счет оператора. Если у участника есть в банке специальный счет, с которого осуществляется блокирование денежных средств для обеспечения заявки, оператор направляет требование для списания денежных средств в этот банк. Если у участника нет подобного специального счета, оператор направляет требование о перечислении денежных средств на его счет непосредственно участнику через электронную площадку.

При этом не допускается взимание платы с лица, с которым контракт не заключается.