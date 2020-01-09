С 1 января поставщики обязаны регистрироваться в ЕИС

С 1 января участники госзакупок обязаны регистрироваться в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок и включать соответствующей информации в Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ).

С января вступила в силу норма, согласно которой операторы электронных торговых площадок (ЭТП) будут отклонять заявки на участие в закупках от компаний, не прошедших регистрацию в ЕИС и информации о которых нет в ЕРУЗ. Такие поставщики не смогут подавать заявки на участие в электронных процедурах.

Напомним, с января прошлого года в рамках 44-ФЗ начал действовать новый порядок аккредитации участников закупок. Каждая ЭТП вела свой список аккредитованных поставщиков. То есть к закупкам на той или иной площадке допускались компании, которые были на ней аккредитованы. По новым правилам, поставщики должны регистрироваться в ЕИС. При этом ЭТП при предоставлении компаниям доступа к закупкам должны сверяться с ЕРУЗ.

ЕРУЗ интегрирован с рядом других государственных информационных систем: с Единым реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единым реестром индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства (ЕРСМСП).