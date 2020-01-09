Обновленный «Независимый регистратор» начал работу

Федеральное казначейство запустило доработанную версию государственной информационной системы (ГИС) «Независимый регистратор». Он будет фиксировать все события на электронных площадках по закупочным процедурам, проводимым по 44-ФЗ и двум электронным процедурам, проводимым по 223-ФЗ – конкурс и аукцион.

«Независимый регистратор» автоматически будет проводить мониторинг доступности и работоспособности Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок и электронных площадок, а также информировать Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о результатах мониторинга.

Раньше за работу «Независимого регистратора» отвечало Минкомсвязи. В 2018 г. министерство передало его в ведение Казначейства, которое решило обновить функционал системы.

«Независимый регистратор» обеспечивает фиксацию юридически значимых действий в ЕИС в области госзакупок и на электронных торговых площадках, аккредитованных для проведения госзакупок.