Для заказчиков за рубежом установлены особенности планирования и проведения госзакупок

С 15 мая начнет действовать положение об особенностях планирования и проведения закупок заказчиками, которые работают за рубежом. Соответствующее положение сегодня утвердило Правительство РФ.

Теперь планировать закупки можно в долларах через формирования, утверждения и ведения плана закупок и плана-графика закупок по специальным формам. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования нужно будет определять по законодательству страны, где проводится эта закупка. При обосновании начальной (максимальной) цены контракта методом анализа рынка дополнительно можно использовать данные интернет-сайтов и другую общедоступную информацию о ценах.

Непосредственно при проведении закупок заказчикам нужно будет учитывать, что контракт заключается в письменной форме, в том числе электронной, предусмотренной законодательством страны пребывания. Если соответствующие нормы в нем отсутствуют тогда согласно обычаям делового оборота этой страны. Котировочная комиссия вправе не отклонять заявку, если участник не представил декларацию о соответствии единым требованиям. Это правило будет применяться с 1 июля.

Если же на участие в запросе котировок не было подано ни одной заявки или все они были отклонены, заказчик вправе заключить контракт с единственным поставщиком. Можно также изменять существенные условия контракта, указанные в 44-ФЗ п. 1 ч. 1 ст. 95, но если такую возможность предусмотреть в контракте. Что касается отчета об исполнении контракта, то его нужно формировать по специальной форме.