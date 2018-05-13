Госструктурам предлагают запретить закупать у подведомственных учреждений

Эксперты Центра стратегических разработок предложили изменить систему госзакупок. По их мнению, следует запретить заказчикам заключать коммерческие контракты с собственными подведомственными учреждениями. Об этом говорится в новом аналитическом докладе «Сектор G2G госзакупок».

Кроме этого, предлагается сократить возможность свободной и беспрепятственной коммерческой деятельности государственных организаций на рынках стандартной, готовой продукции.

По данным исследование, госорганизации сегодня закупают у госорганизаций даже бумагу и изделия из бумаги на сумму 1 млрд руб. в год, а также гостиничные услуги, которые оцениваются более чем в 2 млрд руб. Эксперты отмечают, что хозяйственная деятельность госсектора должна последовательно сжиматься до зон «провалов рынка». Чаще всего они возникают там, где существуют инфраструктурные ограничения для конкуренции и в сферах экономики, в которые бизнес не инвестирует. Но эксперты подчеркивают, что нельзя допускать, чтобы при предоставлении общественных благ, госорганизации извлекали коммерческую прибыль и препятствовали выходу на рынки частных фирм.

Предлагается ввести понятие аффилированных юридических лиц и строже регулировать их контрактные отношения. В докладе отмечается, что в госзакупках категория аффилированных лиц распространяется только на должностных лиц заказчика и поставщика, между тем заказчики и поставщики могут быть аффилированными, и таких более 70 тыс. организаций.

По данным ЦСР, в секторе «государство для государства» (Government to Government, G2G) работают 95 тыс. организаций, из которых 73 тыс. заказывают и 22 тыс. поставляют продукцию: «В год заключается 360–400 тыс. сделок совокупной стоимостью 550–670 млрд руб., или 10–12% количества и 9–13% стоимости госзаказа».

Впрочем, четверть контрактов в этом секторе из числа особо крупных, стоимостью свыше 1 млрд руб. Государственные поставщики доминируют в предоставлении госзаказчикам почтовых и курьерских услуг – в общей совокупности им принадлежит 90% рынка. Кроме этого госпоставщики контролируют 66% рынка госзаказа по услугам связям с общественностью и информации, разработке стратеги маркетинга, совершенствованию административной работы, управлению цепями поставок, бюджетному контролю. В сфере услуг по сбору и обработке сточных вод госпоставщикам принадлежит 76% госзакупок, по утилизации отходов – 74%, по рекультивации и утилизации отходов – 68%. Половина продукции теле- и радиовещания производится «государством для государства».

По мнению экспертов ЦСР, формальное соблюдение правил 44-ФЗ приводит к тому, что в секторе сформировались государственные контрактные цепочки и альянсы, в которых одни и те же поставщики «выигрывают» значительную долю контрактов.