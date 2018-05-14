Правительство России запускает с 1 июля в пилотном режиме интернет-агрегатор малых закупок.

Ожидается, что с 1 ноября он cтанет обязательным для использования. По мнению чиновников, интернет-агрегатор поможет увеличить число предложений для госзаказчиков и усилит конкуренцию среди поставщиков. Эксперты, между тем, настроены скептически: они уверены, что в новом ресурсе необходимости нет, и его создание станет пустой тратой бюджетных денег.

Распоряжение о создании интернет-агрегатора подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Реализацией проекта займется «дочка» «Ростеха» — компания «РТ-Проектные технологии».

В соответствие с действующим законодательством заказчики вправе проводить небольшие закупки у единственного поставщика без конкурсов. Потолок малых закупок – 100-400 тыс рублей. Ожидается, что подписанное распоряжение расширит для субъектов предпринимательства возможности предлагать свои товары, работы и услуги заказчикам, отмечает Минфин.

Поставщики смогут выставлять товар на продажу в самом интернет-агрегаторе. Для того, чтобы работать в системе, им надо будет указать основные характеристики продукции, цены и условия поставки.

Генеральный директор «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин отметил в комментарии Torg94, что название «интернет-агрегатор» не вполне точно.

— Скорее это интернет-магазин. Агрегаторы же предназначены для сбора и предоставления информации из каких-то других источников, они не предназначены для проведения закупок, — сказал эксперт.

По его мнению, сегодня в области малых закупок нужен именно агрегатор, так как эта сфера до настоящего момента была недорегулируемой и четкого инструмента для работы с нею не было.

— Электронные площадки, работая по 44-ФЗ, предлагали создать такой инструмент в регионах. Однако единой системы на государственном уровне пока нет, — подчеркнул Дмитрий Сытин.

Он добавил, что интернет-агрегатор в предложенном виде все же нужен, однако надо ли делать его на базе государственный информационной системы – ответ не очевиден.

— Работа такого агрегатора потребует много работы с поставщиками, в том числе на уровне управления нормативно-справочной информацией – позициями справочника, и т.д. Также надо будет взаимодействовать с поставщиками при создании прайс-листов, при обсуждении возможностей поставщиков. Все это государству придется организовать за счет бюджета. Между тем, у существующих площадок, работающих по 44-ФЗ, подобный инструмент для работы с малыми закупками уже есть. И если бы государство установило единые правила, мы могли бы делать по ним то же самое, передавая результаты в единую государственную информационную систему для агрегации и анализа, — сказал эксперт.

Руководитель департамента по управлению и развитию электронной торговой площадки Российского аукционного дома (РАД) Елена Канцерова также считает, что при работе с малыми закупками было бы правильнее пользоваться ресурсами, которые уже созданы и работают.

— Такими ресурсами являются федеральные электронные площадки. Зачем нужен дополнительный агрегатор, нам непонятно. Создали еще один ресурс для сбора и предоставления сведений для участников закупок. Этот ресурс должен обслуживаться, он имеет свой порядок работы. Зачем создавать еще одну инфраструктуру, когда есть федеральные электронные площадки, чья работа жестко регламентируется. Почему бы не начать использовать их, — говорит эксперт.

По ее мнению, создание агрегатора не откроет новые возможности для участия малого бизнеса в госзаказе.

Руководитель Центра размещения государственного заказа Александр Строганов согласен с Еленой Канцеровой.

— Если мы хотим потратить бюджетные деньги на содержание какой-либо системы, все равно какой, то это прекрасный способ. На создание новых возможностей для участия малого бизнеса в госзаказе данная система никак не повлияет, — сказал эксперт.

Он рассказал, что в агрегаторе будут представлены предложения малого бизнеса, однако заглядывать туда никто не будет обязан. Почему бы не создать такую же систему по конкурсам, по запросам предложений? Создается впечатление, что денег в бюджете много и их некуда тратить, — отметил Александр Строганов.

Руководитель Центра размещения государственного заказа обратил внимание на то, что с договорами до 100 тыс рублей у заказчиков никогда не возникало проблем.

— Поэтому заявления о том, что эта система якобы поможет заказчикам, это полная чепуха. Никаких проблем с подобными закупками никогда не было. С точки зрения того, поможет ли эта система узнать о поставщиках, то здесь ответ также будет отрицательным. О поставщиках заказчики могут узнавать и без этой системы. Ничто не мешает поставщику написать письмо заказчику напрямую. Поэтому для меня непонятна цель создания системы. Она нужна разве для того, чтобы получить миллиарды на ее содержание и последующую модернизацию, — сказал Александр Строганов.

Он добавил, что электронный агрегатор не составит конкуренции электронным площадкам.

— Он будет работать с закупками в размере 100 тыс рублей. А электронные площадки, наоборот, работают с закупками свыше 100 тыс рублей. Конечно, у площадок могут быть опасения, что на базе агрегатора будет создан единый портал для универсальной торговой площадки. Но пока речи об этом не идет, — заключил эксперт.