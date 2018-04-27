Потери малого бизнеса от нового регламента госзакупок оценили в 100 млрд рублей

Малый бизнес может потерять 100 млрд рублей из-за изменений в законах о госзакупках, которые обяжут подрядчика перевести обеспечение заявки на спецсчет в банке, уполномоченном работать с конкретной торговой площадкой. Об этом говорится в письме гендиректора "ОПОРЫ России" Александра Калинина главе Минфина Антону Силуанову, пишут "Ведомости".





Согласно изменениям, с 1 июля 2018 года участники торгов должны будут открывать спецсчета в одном из банков, имеющих право работать в рамках контрактной системы. На таких счетах поставщики должны будут размещать обеспечение заявок. Для участия в торгах на другой площадке поставщик должен будет закрыть этот спецсчет и открыть новый — в банке, уполномоченном работать с очередной площадкой. Спецсчет у предпринимателя может быть только в одном банке

"Вместо того чтобы участвовать в закупках, бизнес будет бесконечно открывать и закрывать спецсчета", — ужасается Калинин. По его словам, наиболее тяжелая ситуация может сложиться в закупках лекарств и медицинских изделий, топлива, а также продуктов питания для школ и детских садов. За полгода малый и средний бизнес потеряет более 100 млрд рублей. К 1 января 2019 года банки обязаны заключить соглашения со всеми торговыми площадками, через которые осуществляются госзакупки.

Сейчас участники закупок могут открывать специальный счет лишь в одном из уполномоченных банков. Из-за этого с июля по декабрь текущего года малый и средний бизнес не сможет участвовать в электронных торгах: такой предприниматель сможет открывать только один спецсчет в банке, у которого есть договор лишь с одной электронной площадкой, банки будут предлагать одинаковые и невыгодные условия, отказаться от которых будет невозможно.

Для участия в госзакупках на другой площадке предприниматели должны будут каждый раз закрывать текущий спецсчет и заново его открывать в банке, который интегрирован с этой площадкой, объяснил Калинин. Для решения проблемы "ОПОРА России" предлагает разрешить на переходный период открывать спецсчета в нескольких банках.

Опрошенные газетой поставщики о спецсчетах не знали. Это неожиданное нововведение, малый и средний бизнес о новации не знает, заявил изданию владелец сети группы клининговых компаний "Примэкс" Юрий Рябичев. Заместитель директора департамента методологии и организации закупок "Росатома" Наталья Дорошенко заявила Интерфаксу, что представители малого и среднего бизнеса пока не готовы к изменениям. "Они про них просто не знают. Все это может привести к срыву поставок", — сказала она.