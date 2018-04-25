Участники закупок официально трудоустроят своих сотрудников

Сотрудники государственных и муниципальных учреждений, участвующих в закупках, получат официальное трудоустройство.

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, запрещающий таким организациям нанимать сотрудников в обход официального оформления.

По данным Росстата, в настоящий момент количество неофициально трудоустроенных сотрудников достигает 15 млн человек, а теневой фонд оплаты труда составляет около 10 трлн. Таким образом учреждения уклоняются от уплаты страховых взносов и отчислений подоходного налога.

Из-за этого региональные и муниципальные бюджеты ежегодно недополучают 1,3 трлн руб. в качестве НДФЛ; Пенсионный фонд, Фонд ОМС и Фонд социального страхования ежегодно недополучают около 3 трлн. руб.



