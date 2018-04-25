Госзакупки станут энергоэффективными

21 июня 2021 г.
Госдума приняла второй оптимизационный пакет поправок в 44-ФЗПодробнее
16 ноября 2020 г.
Государство платит за васПодробнее
30 марта 2020 г.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за февраль – март 2020 годаПодробнее
10 февраля 2020 г.
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за декабрь 2019 – январь 2020 годаПодробнее
03 октября 2019 г.
II Всероссийская конференция по закупкам в СветлогорскеПодробнее
26 октября 2018 г.
Казначейство РФ назвало самые распространенные ошибки при госзакупкахПодробнее
25 октября 2018 г.
Ущерб от коррупции в закупках с каждым годом растетПодробнее
23 октября 2018 г.
Законопроект о повышении эффективности госзакупок рассмотрят в ГосдумеПодробнее
24 сентября 2018 г.
Открытость данных о госзакупках в России оценили в 100 балловПодробнее
10 сентября 2018 г.
Аудитор Счетной палаты сравнил систему госзакупок с «Яндекс.Такси»Подробнее
21 августа 2018 г.
Участников закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ поставят на казначейский учет Подробнее
25 июня 2018 г.
Эксперты понесут ответственность за ложные заключения в госзакупкахПодробнее
22 июня 2018 г.
Новые ЭТП для госзакупок запустят до 1 октябряПодробнее
18 июня 2018 г.
ФАС изменила правила описания лекарственных препаратовПодробнее
09 июня 2018 г.
ТПП РФ просит отложить срок вступления в силу изменений закона о госзакупкахПодробнее
06 июня 2018 г.
АСИ готовит рейтинг лояльности госкомпаний к СМСППодробнее
20 апреля 2018 г.
В Казахстане разрабатывают антидемпинговый законПодробнее
19 апреля 2018 г.
Госзакупки испытывают на растяжениеПодробнее
18 апреля 2018 г.
Минпромторг поддержит санкционные компании госзакупкамиПодробнее
29 марта 2018 г.
Закупки госкомпаний все ближе к реформеПодробнее
14 марта 2018 г.
90% закупок Москвы проходит в электронном видеПодробнее
02 марта 2018 г.
Количество банков для выдачи гарантий будет увеличеноПодробнее
10 ноября 2017 г.
ФАС приведет к единому нормативному стандарту импортозамещение в госзакупкахПодробнее
08 ноября 2017 г.
Поможет ли централизация муниципальных закупок сэкономить госзаказчикамПодробнее
23 октября 2017 г.
Госзаказчики начнут закупаться по каталогу ТРУ Подробнее
16 октября 2017 г.
Роль госзакупок в жизни гражданПодробнее
06 октября 2017 г.
Министерство юстиции РФ предлагает ввести уголовную ответственность за подделку экспертизы качества госзаказов Подробнее
28 июля 2017 г.
Срок информирования о проведении госзакупок может быть сокращёнПодробнее
14 июля 2017 г.
ФАС предлагает допускать иностранных поставщиков к госзакупкам лекарствПодробнее
06 июля 2017 г.
Подписан контракт на информатизацию системы госзакупокПодробнее
05 июля 2017 г.
Минфин выступил с инициативой отражать все операции поставщиков при казначейском сопровождении госзаказаПодробнее
03 июля 2017 г.
Минкомсвязь предлагает поддержать отечественного производителя программного обеспеченияПодробнее
13 июня 2017 г.
Централизованные закупки выгодны не всемПодробнее
09 июня 2017 г.
КЕЙС: Сложности перехода на 44-ФЗПодробнее
01 июня 2017 г.
Направление тренда госзакупок обсудили ключевые фигуры Минэкономразвития и МинфинПодробнее
29 мая 2017 г.
Как оформить жалобу на положение документации по государственной закупкеПодробнее
29 мая 2017 г.
Заказчик не должен принимать конкурсную заявку «не по форме» Подробнее
23 мая 2017 г.
Госконтракт для СМП заказчик должен оплатить в течении 15 днейПодробнее
22 мая 2017 г.
Правила и порядок заключения строительных контрактов «под ключ» по 44-ФЗПодробнее
15 мая 2017 г.
Перевод госзакупок в электронный формат отложен до 2019 годаПодробнее
28 апреля 2017 г.
5 главных проблем применения 44-ФЗ Подробнее
18 апреля 2017 г.
823 нарушения в закупках по 44-ФЗ зафиксировано Счетной палатой Подробнее
17 апреля 2017 г.
ЭТП ГПБ примет участие в II Бизнес-конференции «ГОСЗакупки-2017»Подробнее
31 августа 2016 г.
У любого постоянного заказчика должна быть постоянная конкуренцияПодробнее