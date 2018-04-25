Госзакупки станут энергоэффективными

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об энергоэффективности объектов и технологий, приобретаемых в рамках госзакупок.

Постановление коснется прежде всего строительной сферы: необходимо повысить энергоэффективность работ по проектированию, строительстве и реконструкции как многоквартирных домов, так и общественных и административных зданий.

Общий список товаров, работ и услуг, на которые распространится действие постановления об энергоэффективности, составлен с учетом разрабатываемых национальных стандартов энергосбережения, отмечается в документе.