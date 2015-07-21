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    Российская газета: За всеми не уследишь

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    Количество электронных торговых площадок (ЭТП), на которых осуществляют закупки госкомпании, госкорпорации и естественные монополии, следует сократить, считает минэкономразвития.

    При этом участникам торгов не совсем ясны принципы и критерии сокращения операторов. Вопросы и проблемы функционирования операторов электронных площадок обсудили власть и бизнес на "круглом столе" "О правовом регулировании деятельности операторов электронных площадок в рамках проведения закупок по 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц".

    http://www.rg.ru/2015/01/27/ploshadka.html

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