Российская газета: За всеми не уследишь

Количество электронных торговых площадок (ЭТП), на которых осуществляют закупки госкомпании, госкорпорации и естественные монополии, следует сократить, считает минэкономразвития.

При этом участникам торгов не совсем ясны принципы и критерии сокращения операторов. Вопросы и проблемы функционирования операторов электронных площадок обсудили власть и бизнес на "круглом столе" "О правовом регулировании деятельности операторов электронных площадок в рамках проведения закупок по 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц".

http://www.rg.ru/2015/01/27/ploshadka.html