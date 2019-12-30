Партнерское соглашение между ЭТП ГПБ и Ассоциацией водоснабжения и водоотведения Московской области

25 декабря между электронной торговой площадкой Газпромбанка и Ассоциацией водоснабжения и водоотведения Московской области было заключено соглашение о партнерстве с расчетом на долгосрочную перспективу.

Среди направлений сотрудничества:

продвижение технологий ЕНН (единый номенклатурный номер) с перспективой последующего внедрения на территории РФ как нормативной;

проведение совместных мероприятий;

содействие в подготовке методических рекомендаций по формированию шаблонов технических заданий с последующей упрощенной схемой их размещения на электронной площадке для проведения закупок.

Планируется осуществлять сотрудничество по широкому набору категорий – экономическое, методическое, технологическое, маркетинговое на взаимовыгодных началах.

В ходе подписания Соглашения между Исполнительным директором АВВ МО Гафаровой Светланой Анатольевной и Генеральным директором ЭТП ГПБ Константиновым Михаилом Юрьевичем состоялся продолжительный деловой разговор, направленный на долгосрочное и стратегическое партнерство.