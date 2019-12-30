Партнерское соглашение между ЭТП ГПБ и Ассоциацией водоснабжения и водоотведения Московской области

21 декабря 2021 г.
В ближайшее время углеродные квоты станут товаромПодробнее
20 августа 2021 г.
SOEX и ЭТП ГПБ заключили соглашение о сотрудничестве для развития сервиса ЕННПодробнее
05 апреля 2021 г.
Обучающий центр ЭТП ГПБ — все самое важное в апреле 2021 годаПодробнее
29 марта 2021 г.
Соглашение по развитию ЕНН с Союзом АПК «Возрождение»Подробнее
24 марта 2021 г.
Партнерство Союз АПК «Возрождение» и ЭТП ГПБ в рамках технологии ЕННПодробнее
03 марта 2021 г.
Все самое значительное в закупках — мероприятия Обучающего Центра ЭТП ГПБ в марте 2021Подробнее
01 февраля 2021 г.
Все, что нужно знать — обучающие мероприятия ЭТП ГПБ в феврале 2021 годаПодробнее
14 января 2021 г.
Обучающие мероприятия ЭТП ГПБ для поддержки бизнеса в январе 2021 годаПодробнее
09 декабря 2020 г.
Пока бумажные, но могут станут электроннымиПодробнее
02 декабря 2020 г.
Актуальные, свежие, лучшие – вебинары для поддержки бизнеса в декабре!Подробнее
15 июня 2020 г.
Актуальные бесплатные вебинары для поддержки бизнеса Подробнее
16 апреля 2020 г.
Бесплатный электронный оборот от ЭТП ГПБ на 6 месяцевПодробнее
13 апреля 2020 г.
Гайд по удаленной работе от ЭТП ГПБ – как организовать себя, настроить режим, что делать с детьми и пожилыми родственниками, как не сойти с ума на самоизоляцииПодробнее
09 апреля 2020 г.
Антикризисная акция от ЭДО Электронной торговой площадки ГазпромбанкаПодробнее
08 апреля 2020 г.
Как работать в апреле – рекомендации, законодательство, форс-мажор, карантинПодробнее
06 апреля 2020 г.
Как работать удаленно: Инструкция от ЭТП ГПБПодробнее
06 апреля 2020 г.
В Хабаровске прошел вебинар для компаний малого и среднего бизнеса по успешному участию в закупках по 223-фзПодробнее
27 марта 2020 г.
Онлайн-семинар Корпорации МСП для предпринимателей Великого НовгородаПодробнее
27 марта 2020 г.
ЭТП ГПБ подписала два соглашения с Ассоциациями «Инженер-Проектировщик» и «Инженер-Изыскатель»Подробнее
23 марта 2020 г.
Бесплатные вебинары для поддержки бизнеса - присоединяйтесь!Подробнее
16 марта 2020 г.
Соглашение о сотрудничестве между Советом муниципальных образований Московской области и ЭТП ГПБПодробнее
29 ноября 2019 г.
Состоялась конференция по Технологии ЕННПодробнее
22 октября 2019 г.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА КЛАСТЕРНЫХ ЗАКУПОКПодробнее
18 февраля 2018 г.
Научные учреждения получат право закупок у единственного поставщикаПодробнее
08 сентября 2017 г.
ЭТП ГПБ, ФРП и отраслевые Ассоциации обсудили вопросы интеграции ГИСП Подробнее
02 июня 2017 г.
Минпромторг и Газпромбанк: ГИС промышленностиПодробнее