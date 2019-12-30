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    Партнерское соглашение между ЭТП ГПБ и Ассоциацией водоснабжения и водоотведения Московской области

    Автор: ЭТП ГПБ
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    25 декабря между электронной торговой площадкой Газпромбанка и Ассоциацией водоснабжения и водоотведения Московской области было заключено соглашение о партнерстве с расчетом на долгосрочную перспективу.

    Среди направлений сотрудничества:

    • продвижение технологий ЕНН (единый номенклатурный номер) с перспективой последующего внедрения на территории РФ как нормативной;
    • проведение совместных мероприятий;
    • содействие в подготовке методических рекомендаций по формированию шаблонов технических заданий с последующей упрощенной схемой их размещения на электронной площадке для проведения закупок.

    Планируется осуществлять сотрудничество по широкому набору категорий – экономическое, методическое, технологическое, маркетинговое на взаимовыгодных началах.

    В ходе подписания Соглашения между Исполнительным директором АВВ МО Гафаровой Светланой Анатольевной и Генеральным директором ЭТП ГПБ Константиновым Михаилом Юрьевичем состоялся продолжительный деловой разговор, направленный на долгосрочное и стратегическое партнерство.

     

     

    ЕНН
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