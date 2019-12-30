График работы ЕИС в период новогодних праздников

С 18-00 (по московскому времени) 31 декабря 2019 года по 08-00 6 января 2020 года включительно будут проводиться регламентные работы по обновлению ЕИС до версии 10.0. Во время проведения регламентных работ будут недоступны функции «Главная страница сайта», «Личный кабинет», «Форум», «Поиск». Также функционал может быть недоступен через мобильное приложение.

С 08-00 6 января 2020 года ЕИС будет работать в штатном режиме с учетом установленной версии ЕИС 10.0. При этом возможно проведение дополнительных кратковременных регламентных работ до 9 января 2020 года, информация о которых будет заблаговременно размещена в новостном разделе Официального сайта ЕИС.

Обращаем внимание, что в случае, если предусмотренный Законом № 44-ФЗ срок размещения документов в ЕИС и на электронных площадках оканчивается в нерабочий день, в соответствии со ст. 193 Гражданского кодекса Российской Федерации днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день, то есть 9 января 2020 года.

При этом заказчикам и органам контроля необходимо учитывать срок прохождения контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 Закона № 44-ФЗ, в отношении проекта контракта (один рабочий день), а участникам закупок – срок включения банковской гарантии в реестр банковских гарантий (один рабочий день), в случае предоставления обеспечения исполнения контракта в форме банковской гарантии.