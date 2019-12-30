Отменены приказы об утверждении типовых контрактов на проектные работы и строительство капитальных объектов

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по ч. 11 ст. 34 44-ФЗ и правилами разработки типовых контрактов и условий отменило приказы № 397/пр и № 398/пр. Документы утверждали типовые контракты на выполнение проектных работ и строительство капитальных объектов.

Приказы Минстроя № 753/пр и № 754/пр вступают в силу 30 и 31 декабря 2019 г. соответственно. Но Минфин в своем письме № 24-05-06/100250 отмечает, что типовые контракты, утвержденные приказами Минстроя, исключены из библиотеки типовых контрактов и условий, размещенной в ЕИС. Словом, по ч. 11 ст. 34 44-ФЗ они не подлежат применению.

Напомним, типовые контракты или условия контрактов нужно было применять по истечении 30 календарных дней после дня их размещения в ЕИС, но не ранее дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего типовой контракт или условия контракта.

Типовые контракты разрабатываются и утверждаются федеральными органами исполнительной власти, госкорпорациями «Росатом» и «Роскосмос», размещаются в ЕИС и составляют библиотеку типовых контрактов и условий контрактов.