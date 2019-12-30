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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / График работы ЭТП ГПБ в новогодние праздники 2020

    График работы ЭТП ГПБ в новогодние праздники 2020

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    График работы в предпраздничные дни

    31 декабря 2019 года – укороченный рабочий день, платные услуги для участников закупок будут оказываться до 15.00.

    График работы в праздничные дни с 1 по 8 января включительно

    Круглосуточная поддержка поставщиков будет осуществляться по номеру 8-800-100-66-22 все праздничные дни.

    Поддержка по номеру 8 (495) 150-06-61 будет работать со следующими ограничениями: 

    • 31 декабря – до 20.00
    • с 3 января 2020 года с 08.00
    • с 4 января 2020 года - круглосуточно.

    Также в праздничные дни с 1 по 8 января 2020г. включительно пополнение баланса лицевого счета на ЭТП ГПБ, а также возможность использования дополнительных платных услуг будут не доступны. 

    За исключением периода регламентных работ в личном кабинете пользователя площадки вам будут доступны все опции участника закупок, соответствующие вашей роли, указанной при аккредитации. 

    Регламентные работы

    В праздничные дни с 1 по 8 января 2020г. включительно на ЭТП ГПБ будут проводиться регламентные работы. В связи с этим некоторые сервисы могут быть частично недоступны на краткие периоды времени.

    4 и 5 января площадка будет полностью недоступна в связи с проводимыми техническими работами.

    Просим это учитывать в своей работе. Приносим извинения за доставленные неудобства.

     

    Счастливого Нового года и Рождества, друзья!

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