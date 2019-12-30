График работы ЭТП ГПБ в новогодние праздники 2020

График работы в предпраздничные дни

31 декабря 2019 года – укороченный рабочий день, платные услуги для участников закупок будут оказываться до 15.00.

График работы в праздничные дни с 1 по 8 января включительно

Круглосуточная поддержка поставщиков будет осуществляться по номеру 8-800-100-66-22 все праздничные дни.

Поддержка по номеру 8 (495) 150-06-61 будет работать со следующими ограничениями:

31 декабря – до 20.00

с 3 января 2020 года с 08.00

с 4 января 2020 года - круглосуточно.

Также в праздничные дни с 1 по 8 января 2020г. включительно пополнение баланса лицевого счета на ЭТП ГПБ, а также возможность использования дополнительных платных услуг будут не доступны.

За исключением периода регламентных работ в личном кабинете пользователя площадки вам будут доступны все опции участника закупок, соответствующие вашей роли, указанной при аккредитации.

Регламентные работы

В праздничные дни с 1 по 8 января 2020г. включительно на ЭТП ГПБ будут проводиться регламентные работы. В связи с этим некоторые сервисы могут быть частично недоступны на краткие периоды времени.

4 и 5 января площадка будет полностью недоступна в связи с проводимыми техническими работами.

Просим это учитывать в своей работе. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Счастливого Нового года и Рождества, друзья!