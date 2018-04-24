Санкционным компаниям поможет спецструктура правительства

При правительстве РФ в ближайшее время будет создана специальная структура для поддержки компаний, попавших под санкции США, отметил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах весенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Она будет функционировать при одном из ведомств и обеспечит взаимодействие властей с санкционными компаниями. В настоящее время еще не решено, при каком из ведомств будет создана новая структура.

Необходимо изучить потребности санкционных компаний и наладить с ними постоянный диалог, чтобы готовить для правительства пакеты предложений по их поддержке на государственном уровне, отметил Силуанов.