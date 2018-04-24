Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Санкционным компаниям поможет спецструктура правительства

    Санкционным компаниям поможет спецструктура правительства

    Автор: Torg94
    Поделиться

    При правительстве РФ в ближайшее время будет создана специальная структура для поддержки компаний, попавших под санкции США, отметил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах весенней встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

    Она будет функционировать при одном из ведомств и обеспечит взаимодействие властей с санкционными компаниями. В настоящее время еще не решено, при каком из ведомств будет создана новая структура.

    Необходимо изучить потребности санкционных компаний и наладить с ними постоянный диалог, чтобы готовить для правительства пакеты предложений по их поддержке на государственном уровне, отметил Силуанов.

    санкции, Силуанов
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    11 декабря 2017 г.

    Операторы ЭТП предупредили об опасностях монополизации «секретных» закупок

    Подробнее

    08 декабря 2017 г.

    126 крупнейших заказчиков могут перейти в закрытую систему закупок

    Подробнее
    Позвонить