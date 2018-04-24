Финансовый анализ бизнеса в режиме онлайн – новый сервис для руководителей

ЭТП ГПБ предлагает своим заказчикам и партнерам попробовать облачный сервис для управленческого учета и анализа финансов Seeneco . Сервис дает руководителю бизнеса целостное представление о деньгах на счетах и в кассах и позволяет максимально быстро получить ответы на вопросы: «Какие статьи расходов растут?», «За счет чего растет или падает выручка?», «Какие клиенты платят больше остальных?» и т.д. Графики и диаграммы сервиса помогут легко найти узкие места бизнеса и нащупать точки роста. Кроме того, быть в курсе финансов позволяет мобильное приложение для iOS и Android.

Кроме этого в сервисе можно вести финансовое планирование, видеть процент выполнения планов по доходам и расходам, просчитывать заранее «кассовый разрыв».

Seeneco избавляет от рутины при учете финансов. Операции в сервис загружаются автоматически со счета в банке (доступны интеграции со Сбербанком, Альфа-Банком, Тинькофф банком, банком Точка и Модульбанком; список банков с онлайн-интеграцией постоянно расширяется) и распределяются по статьям на основе настроенных правил.

Руководитель, собственник компании может доверить учет денег или проверку оплат своим сотрудникам, тонко настроив права доступа на счета, кассы, расходы или доходы, сохранив конфиденциальность общей финансовой картины бизнеса. Открытое API позволяет интегрировать финансовые данные в другие приложения – CRM, ERP и др.