В Казахстане разрабатывают антидемпинговый закон

Министерство финансов Республики Казахстан предлагает установить порог для снижения цен при госзакупках и сократить объемы закупок у одного поставщика.

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора» подразумевает внедрение единой системы госзакупок и законодательное регулирование правил госзакупок национальными компаниями.

Одним из важных пунктов законопроекта является введение антидемпинговых мер: снижение цены ниже определенного порога окажется под запретом. Кроме того, заказчики смогут устанавливать требования к квалификации участников торгов, наличию у них материальных и кадровых ресурсов, опыта, репутации и т.д.

Законопроект также регламентирует порядок привлечения субподрядчиков и определяет максимальную долю их участия в проектах.



