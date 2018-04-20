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    В Казахстане разрабатывают антидемпинговый закон

    Автор: Torg94
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    Министерство финансов Республики Казахстан предлагает установить порог для снижения цен при госзакупках и сократить объемы закупок у одного поставщика.

    Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора» подразумевает внедрение единой системы госзакупок и законодательное регулирование правил госзакупок национальными компаниями.

    Одним из важных пунктов законопроекта является введение антидемпинговых мер: снижение цены ниже определенного порога окажется под запретом. Кроме того, заказчики смогут устанавливать требования к квалификации участников торгов, наличию у них материальных и кадровых ресурсов, опыта, репутации и т.д.

    Законопроект также регламентирует порядок привлечения субподрядчиков и определяет максимальную долю их участия в проектах.


    Казахстан, Госзакупки
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