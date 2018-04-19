Госзакупки испытывают на растяжение

Перевод госзакупок и закупок госкомпаний у малого бизнеса с 1 июля в электронную форму беспокоит участников рынка — заказчики и поставщики жалуются на то, что не успеют подготовиться к масштабным изменениям, и просят ввести в рамках реформы переходный период. Операторы рынка — электронные торговые площадки также атакуют правительство, призывая смягчить требования к ним и сдвинуть сроки на полгода. Минфин, впрочем, не сдается, настаивая на соблюдении графика.

Вчера на круглом столе в Совете федерации обсуждали результаты закупок по ФЗ-44 и ФЗ-223 у малого и среднего бизнеса (МСП) и проблемы их перевода с 1 июля в электронную форму. Минфин отчитался об успехах: по данным Единой информационной системы закупок (ЕИС), в 2017 году объем госзакупок у МСП вырос на 14%, до 710 млрд руб., закупок госкомпаний — до 2,4 трлн руб. (13% закупок госкомпаний), наиболее востребованная продукция МСП в госкомпаниях — компьютеры и периферия, медоборудование и лекарства, услуги по строительству, проектированию и охране. Глава профильного департамента Счетной палаты Александр Шарыкин, впрочем, отметил, что аудиторов не устраивают затягивание исполнения контрактов, избыток торговых площадок на рынке и избыточные требования заказчиков к предпринимателям. «В 2017 году на прямые закупки приходилось 38% — МСП используются как субподрядчики. Нас беспокоит отсутствие прозрачности»,— отметил он.

У заказчиков же все еще есть вопросы к переводу закупок в электронный вид. Так, заместитель главы закупочного департамента «Росатома» Наталья Дорошенко предупредила, что поставщики не успевают подготовиться к нему, в частности к необходимости банковских спецсчетов для обеспечения заявок. Заказчики же не смогут с июля состыковать свои собственные закупочные системы с ЕИС. «Необходимо время на адаптацию, минимум два месяца. Видимо, в течение этого времени придется данные вводить вручную»,— заявила она, предупредив, что доля неисполненных контрактов (сейчас в «Росатоме» она составляет 20%) будет еще выше. Ее поддержала начальник центра организации закупочной деятельности ОАО РЖД Ирина Митичкина: «Мы понимаем, что переноса сроков не будет, но о каком-то буферном периоде говорить нужно. ЕИС с 1 июля не заработает в необходимом объеме, чтобы реализовать электронную идею»,— отметила она.

Не оставляют попыток отсрочить вступление в силу новых правил и операторы рынка госзаказа — электронные торговые площадки (ЭТП). “Ъ” ознакомился с письмами руководителей пяти из шести площадок, размещающих заказы по 44-ФЗ, Минфину, ФАС и курирующему реформу госзаказа первому вице-премьеру Игорю Шувалову. В обращении к Минфину и ФАС руководители площадок констатируют, что перевод обеспечения заявок с площадок (которые на этом зарабатывали) на спецсчета в банках и новые правила информобмена ЭТП, банков и ЕИС потребуют затратной доработки IT-инфраструктуры, и попросили Минфин повысить потолок платы с победителя торгов до 7 тыс. руб. Ведомство предполагало ограничить его 4 тыс. руб., но в процессе разработки нормативной базы повысило предельный тариф до 5 тыс. руб.

В письме же Игорю Шувалову руководители площадок жалуются уже на Минфин и его разработки. В частности, их не устраивает, что требования к площадкам начнут действовать раньше, чем новое законодательство о закупках, ЭТП просят синхронизировать эти сроки, одновременно сдвинув проверки выполнения требований площадками на пять месяцев и отбор площадок для торговли госзаказом и заказами госкомпаний на полгода, до 1 января 2019 года. При этом на этот срок ЭТП хотят сохранить за собой весь рынок, ссылаясь на уже действующие соглашения с правительством. Минфин, впрочем, уже не раз давал понять, что сдвигать сроки и смягчать требования не намерен. Как заявила вчера на круглом столе в Совете федерации заместитель главы профильного департамента ведомства Ирина Куст, «Минфин не может инициировать перенос сроков вступления в силу», нормативные акты принимаются в соответствии с планом.