Минпромторг поддержит санкционные компании госзакупками

Минпромторг намерен поддерживать подпавшие под санкции США российские компании через госзакупки, рассказал журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Закупки централизованные по разным направлениям: и по энергетике, и по автомобилям», – сказал он, отвечая на вопрос о планируемых мерах поддержки (цитата по «Интерфаксу»).

Минфин США ввел санкции в отношении 24 россиян и 15 компаний, включив их в список особых национальных структур и граждан (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, SDN). Американцам запрещены любые деловые отношения с компаниями из черного списка, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичные санкции за существенные транзакции в интересах этих структур.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 17 апреля на встрече с членами правительства и бюро правления РСПП подтвердил планы помочь попавшим под американские санкции компаниям. По словам премьера, одной из основных задач является сохранение производств и рабочих мест.