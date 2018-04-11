Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / «Белая книга» региональных госзакупок

    «Белая книга» региональных госзакупок

    Автор: ЦСР
    Поделиться

    В современной экономике госзаказ играет стратегическую роль. Время, когда он рассматривался упрощенно, в качестве правил снабжения государственных органов, давно прошло. На первый план вышел системообразующий потенциал госзаказа. Его экономическая суть заключается в трансформации государственного спроса в фактор экономического развития. В современной России в контрактную систему привлекаются средства объемом, равным 31 – 37% ВВП страны.

    К сожалению, в сфере государственных и регулируемых закупок встречаются элементы неэффективного использования ресурсов. ЦСР подготовил «Белую книгу закупок» для того, чтобы предотвращать эти явления и предоставить заинтересованным сторонам информацию о способах эффективной организации закупок.

    Это сборник методических материалов по управлению закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также закупками для обеспечения нужд госкомпаний и иных отдельных видов юридических лиц. Он составлен на базе лучших практик шестнадцати регионов страны. В работе над книгой приняли участие: Алтайский край, Воронежская область, Калужская область, Кировская область, Липецкая область, г. Москва, Мурманская область, Ростовская область, Саратовская область, Тамбовская область, Республика Татарстан, Тульская область, Ульяновская область, Хабаровский край, Ханты-мансийский автономный округ, Чувашская республика.

    Регионы – участники проекта описали свои достижения. Пояснили их на слайдах, снабдили статистикой и подкрепили нормативно-правовыми актами. В своих кейсах они продемонстрировали, каким образом развивают собственные системы закупок для повышения качества и достижения высоких контрактных и социально-экономических показателей. Собранные материалы содержат рецепты решения многочисленных и разнообразных закупочных задач, с которыми сталкиваются контрактные службы и уполномоченные органы, закупочные структуры компаний с государственным участием.

    «Белая книга закупок» имеет шесть тематических разделов – поддержка малого бизнеса, централизация функций, развитие информационных систем, оценка эффективности и др. Такой способ организации материала облегчает общее знакомство с лучшим региональным опытом и первоначальный поиск требуемых инструментов. Однако для лучшего понимания читателю предлагается полностью изучить предложенные материалы.

    Представленные кейсы отсылают к вариативным правилам, предусматривают как простые, так и сложные управленческие конструкции, заключающие в себе идеи нескольких базовых технологий. Выделение в каждом кейсе инструментальной начинки, последующая группировка инструментов по категориям помогают классифицировать и систематизировать различающийся и кажущийся несхожим индивидуальный опыт. Акцент на инструменты делает, казалось бы, уникальную практику закупок доступной для тиражирования, творческого освоения и переработки.

    Следование лучшим практикам, разработка на их основе собственных приемов работы является одним из ключевых методов совершенствования контрактной системы. Авторы выражают надежду, что «Белая книга» станет востребованным методическим инструментом по оптимизации системы региональных контрактных систем.

    Госзаказ, регионы
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    06 декабря 2021 г.

    Состоялся X интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

    Подробнее

    19 октября 2021 г.

    В Крыму завершилась II Общероссийская конференция «Госзаказ на берегах Тавриды»

    Подробнее

    04 октября 2021 г.

    Госзаказ на берегах Тавриды II – с 6 октября

    Подробнее

    04 августа 2021 г.

    Состоялась межрегиональная конференция «Эффективные закупки по 44-ФЗ: новые правила и правоприменительная практика» в Красноярске

    Подробнее

    14 января 2021 г.

    Андрей Садофьев: ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!

    Подробнее

    03 декабря 2020 г.

    Состоялся IX Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

    Подробнее

    16 ноября 2020 г.

    Государство платит за вас

    Подробнее

    01 октября 2020 г.

    Бюро расследований ОНФ обсудит меры поддержки российских производителей на форуме-выставке «Госзаказ»

    Подробнее

    24 сентября 2020 г.

    Сотрудничество «Газпромбанка» и Правительства Республики Алтай обсудили на совещании

    Подробнее

    22 сентября 2020 г.

    Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с представителями «Газпромбанка»

    Подробнее

    11 июня 2020 г.

    Онлайн-конференция «ГОСЗАКАЗ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» приглашает к участию профессионалов закупок

    Подробнее

    28 мая 2020 г.

    ФОТОКОНКУРС ФОРУМА-ВЫСТАВКИ «ГОСЗАКАЗ»: «СТОП-КАДР: 15 ЛЕТ В АВАНГАРДЕ ЗАКУПОК»

    Подробнее

    22 мая 2020 г.

    Новый сервис ЭТП ГПБ – календарь для Заказчиков

    Подробнее

    17 апреля 2020 г.

    Госдума приняла закон о повышении порога для госзакупок малого объема до 600 тыс. рублей

    Подробнее

    23 марта 2020 г.

    Какими будут поправки в 44-ФЗ

    Подробнее

    25 декабря 2019 г.

    Диверсификация ОПК и реализация нацпроектов - чего ждать от предстоящего Форума-выставки  «ГОСЗАКАЗ»?

    Подробнее

    10 декабря 2019 г.

    Состоялся восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

    Подробнее

    22 ноября 2019 г.

    Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

    Подробнее

    12 ноября 2019 г.

    Завершилась конференция Госзаказ на берегах Тавриды

    Подробнее

    07 ноября 2019 г.

    Продолжается общероссийская конференция по государственным закупкам

    Подробнее

    05 ноября 2019 г.

    Госзаказ на берегах Тавриды – уже завтра!

    Подробнее

    28 октября 2019 г.

    Эксперт ЭТП Газпромбанка на VIII Славянском международном форуме

    Подробнее

    26 сентября 2019 г.

    25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкам

    Подробнее

    12 сентября 2019 г.

    Неисполнение поставщиком обязательств по контракту - практика ФАС и судов

    Подробнее

    31 июля 2019 г.

    Резолюция 2019 - Свод инициатив как главный результат работы участников Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

    Подробнее

    30 июля 2018 г.

    Монополия в действии или два сценария для гособоронзаказа

    Подробнее

    17 ноября 2017 г.

    Депутаты Госдумы сделают госзаказ в сфере культуры эффективнее

    Подробнее

    11 апреля 2017 г.

    Перевод системы госзакупок в электронный вид откладывается

    Подробнее
    Позвонить