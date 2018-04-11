«Белая книга» региональных госзакупок

В современной экономике госзаказ играет стратегическую роль. Время, когда он рассматривался упрощенно, в качестве правил снабжения государственных органов, давно прошло. На первый план вышел системообразующий потенциал госзаказа. Его экономическая суть заключается в трансформации государственного спроса в фактор экономического развития. В современной России в контрактную систему привлекаются средства объемом, равным 31 – 37% ВВП страны.

К сожалению, в сфере государственных и регулируемых закупок встречаются элементы неэффективного использования ресурсов. ЦСР подготовил «Белую книгу закупок» для того, чтобы предотвращать эти явления и предоставить заинтересованным сторонам информацию о способах эффективной организации закупок.

Это сборник методических материалов по управлению закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также закупками для обеспечения нужд госкомпаний и иных отдельных видов юридических лиц. Он составлен на базе лучших практик шестнадцати регионов страны. В работе над книгой приняли участие: Алтайский край, Воронежская область, Калужская область, Кировская область, Липецкая область, г. Москва, Мурманская область, Ростовская область, Саратовская область, Тамбовская область, Республика Татарстан, Тульская область, Ульяновская область, Хабаровский край, Ханты-мансийский автономный округ, Чувашская республика.

Регионы – участники проекта описали свои достижения. Пояснили их на слайдах, снабдили статистикой и подкрепили нормативно-правовыми актами. В своих кейсах они продемонстрировали, каким образом развивают собственные системы закупок для повышения качества и достижения высоких контрактных и социально-экономических показателей. Собранные материалы содержат рецепты решения многочисленных и разнообразных закупочных задач, с которыми сталкиваются контрактные службы и уполномоченные органы, закупочные структуры компаний с государственным участием.

«Белая книга закупок» имеет шесть тематических разделов – поддержка малого бизнеса, централизация функций, развитие информационных систем, оценка эффективности и др. Такой способ организации материала облегчает общее знакомство с лучшим региональным опытом и первоначальный поиск требуемых инструментов. Однако для лучшего понимания читателю предлагается полностью изучить предложенные материалы.

Представленные кейсы отсылают к вариативным правилам, предусматривают как простые, так и сложные управленческие конструкции, заключающие в себе идеи нескольких базовых технологий. Выделение в каждом кейсе инструментальной начинки, последующая группировка инструментов по категориям помогают классифицировать и систематизировать различающийся и кажущийся несхожим индивидуальный опыт. Акцент на инструменты делает, казалось бы, уникальную практику закупок доступной для тиражирования, творческого освоения и переработки.

Следование лучшим практикам, разработка на их основе собственных приемов работы является одним из ключевых методов совершенствования контрактной системы. Авторы выражают надежду, что «Белая книга» станет востребованным методическим инструментом по оптимизации системы региональных контрактных систем.