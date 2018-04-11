Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Госдума приняла закон о порядке списания долгов по неустойкам при госзакупках

    Госдума приняла закон о порядке списания долгов по неустойкам при госзакупках

    Автор: ИА ТАСС
    Поделиться

    Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством РФ закон о порядке списания сумм неустоек (штрафов, пеней) заказчиками при госзакупках.

    Документ предусматривает, что суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленные поставщику, подрядчику, исполнителю за неисполнение или ненадлежащее исполнение в 2015 и 2016 годах обязательств, предусмотренных контрактом, но не списанных заказчиком, подлежат списанию в случаях и в порядке, определенных правительством РФ.

    Принятие закона позволит снизить финансовую нагрузку на поставщиков, в том числе на субъекты малого и среднего предпринимательства, говорится в пояснительной записке к документу.

    В конце 2014 года была принята норма, позволяющая заказчику предоставлять поставщику отсрочку уплаты неустоек за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также осуществлять списание начисленных сумм таких неустоек. Изначально действие этой нормы распространялось только на 2015 год, но впоследствии было продлено и на 2016 год как антикризисная мера. Вместе с тем в ходе проведенного Счетной палатой анализа было установлено, что принятую норму применили далеко не все главные распорядители бюджетных средств, у которых задолженность поставщика по начисленным неустойкам отражена в бюджетном учете.


    "Максимальные суммы отсрочек по уплате начисленных неустоек были предоставлены МВД России (75,5 млн рублей) и Минздравом России (30,3 млн рублей). Максимальные суммы списанной неустойки приходились на Минприроды России (81,8 млн рублей), Росавтодор (47,8 млн рублей) и ФТС России (36,9 млн рублей). При этом общий объем предоставленных отсрочек и произведенных списаний составил менее 1% от общей суммы неуплаченных неустоек, а 12 главных распорядителей бюджетных средств, в том числе Минпромторг, Роскосмос, Росморречфлот списание и отсрочку уплаты задолженности в 2016 году вообще не осуществляли", - такие данные привел ранее первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев ("Единая Россия").


    В законе речь идет о задолженности, сложившейся только в 2015 и 2016 годах по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме в течение двух указанных лет, что позволит заказчикам довести до логического завершения этот вид антикризисных мер.


    госдума, долг
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    17 апреля 2020 г.

    Госдума приняла закон о повышении порога для госзакупок малого объема до 600 тыс. рублей

    Подробнее

    17 августа 2018 г.

    Госдума планирует уменьшить долю крупных ретейлеров в малых населенных пунктах

    Подробнее

    25 апреля 2018 г.

    Участники закупок официально трудоустроят своих сотрудников

    Подробнее

    12 апреля 2018 г.

    Госдума приняла закон об уголовной ответственности за злоупотребления при госзакупках

    Подробнее

    22 марта 2018 г.

    Госдума рассмотрит законопроект об экологичности госконтрактов

    Подробнее

    19 февраля 2018 г.

    Госдума поддержала инициативу об отмене списания неустойки с поставщиков

    Подробнее

    09 февраля 2018 г.

    Госдума рассмотрела законопроект о порядке списания неустоек с поставщиков по госзаказу

    Подробнее

    08 февраля 2018 г.

    Минпромторг решил поддержать компании ОПК в торгах по 223-ФЗ

    Подробнее

    19 января 2018 г.

    Комитет Госдумы одобрил поправки к 223-ФЗ и 44-ФЗ

    Подробнее

    18 декабря 2017 г.

    Госдума во втором чтении приняла существенные поправки к 223-ФЗ и 44-ФЗ

    Подробнее

    24 ноября 2017 г.

    Совет федерации РФ пересмотрит систему закупок для ГУПов

    Подробнее

    21 сентября 2017 г.

    Госдума может сократить количество электронных аукционов

    Подробнее
    Позвонить