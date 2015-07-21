Российская газета: Лот малышам не по зубам

Предоставление расширенного доступа для малого и среднего бизнеса к закупкам монополий и госкомпаний затягивается, констатировали недавно в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Формальная причина в том, что правительство уже как год не может принять постановление, которое регламентировало бы особенности участия таких предпринимателей в закупочных процедурах. На практике принятие этого документа кардинально ситуацию в закупках изменить не сможет, да и особой надобности в этом нет. Средний бизнес и так активно вовлечен в государственный и корпоративный заказ, а малых предприятий, способных участвовать в тендерах, в России попросту не существует.

http://www.rg.ru/2014/12/02/kontrakt.html