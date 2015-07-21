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    Российская газета: Лот малышам не по зубам

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    Предоставление расширенного доступа для малого и среднего бизнеса к закупкам монополий и госкомпаний затягивается, констатировали недавно в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Формальная причина в том, что правительство уже как год не может принять постановление, которое регламентировало бы особенности участия таких предпринимателей в закупочных процедурах. На практике принятие этого документа кардинально ситуацию в закупках изменить не сможет, да и особой надобности в этом нет. Средний бизнес и так активно вовлечен в государственный и корпоративный заказ, а малых предприятий, способных участвовать в тендерах, в России попросту не существует.

    http://www.rg.ru/2014/12/02/kontrakt.html

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