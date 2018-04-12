Госдума приняла закон об уголовной ответственности за злоупотребления при госзакупках

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении президентский законопроект о введении уголовной ответственности за злоупотребления при государственных закупках и подкуп работников контрактных служб.

В Уголовный кодекс (УК) РФ вводятся две новые статьи. Одна из них устанавливает, что нарушение закона о контрактной системе в сфере госзакупок работником контрактной службы, контрактным управляющим, членом комиссии по осуществлению закупок, лицом, осуществляющим приемку поставленных товаров, наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет. Если это деяние было совершено группой лиц по предварительному сговору либо причинило особо крупный ущерб, то срок лишения свободы может составить до семи лет.



Еще одна статья УК РФ предлагает установить ответственность за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок. Такой подкуп будет наказываться штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трх лет со штрафом в размере до десятикратной суммы подкупа. Если это было сделано группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере, наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы подкупа.

Если такое преступление было совершено в особо крупном размере, наказание предлагается установить в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 50-кратной суммы подкупа.

Закон вступает в силу через десять дней со дня официального опубликования.