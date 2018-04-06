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    Президент предложил изменить логику управления для борьбы с коррупцией

    Автор: Torg94
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    В России не придается достаточного значения ущербу от коррупции на региональном и муниципальном уровнях, отметил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета.

    В 2017 г. объем нарушений антикоррупционного законодательства со стороны федеральных органов власти составил 1,2%, а со стороны региональных и муниципальных органов — 98,8%. Степень вреда этих нарушений для экономики страны серьезно недооценивается, подчеркнул президент.

    В настоящее время Федеральная антимонопольная служба разрабатывает пятый законодательный пакет по защите конкуренции, но вместе с законодательством должна меняться и управленческая логика — необходимо перейти к так называемым проконкурентным подходам в деятельности органов власти. Закостенелое бюрократическое мышление, особенно распространенное в регионах, не учитывает таких факторов, как выгодная для всех сторон экономика государственного и муниципального заказа.

    Заказчикам проще работать со своими ГУПами и МУПами, чем выбирать эффективных исполнителей на конкурентном рынке. Это препятствует развитию современного малого бизнеса — контракты достаются привычным для заказчика, но отсталым производствам. Результат — низкое качество продукции и переплаты из бюджетных средств. Именно с таким походом чиновников к госзакупкам и необходимо бороться, отметил президент.


    Путин, госсовет
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