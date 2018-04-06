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    ФАС планирует создать реестр работ только для субъектов малого бизнеса

    Автор: Torg94
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    Крупные компании не смогут претендовать на такие контракты.

    В России нужно создать отдельный реестр видов работ по госзаказу, претендовать на которые смогут исключительно представители малого бизнеса, отмечает глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

    По мнению главы ФАС, в реестр должны войти в первую очередь виды работ, не требующие от подрядчика высокой квалификации сотрудников. Это простые, базовые, но тем не менее необходимые услуги.

    Так, крупные компании не должны иметь доступа к таким госзаказам, как покраска заборов, клининговые услуги или мелкие бытовые услуги — их стоит целиком предоставить малому бизнесу.

    ФАС, малый бизнес
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