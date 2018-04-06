ФАС планирует создать реестр работ только для субъектов малого бизнеса

10 сентября 2021 г.
Закупка ТРУ при изменении цены по ФЗ № 223. Корректировка договора. Возможные рискиПодробнее
27 августа 2021 г.
Банки отказались выдать гарантию - УФАС не включило данные о победителе госзакупки в РНППодробнее
29 апреля 2021 г.
Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой по ФЗ №44Подробнее
26 апреля 2021 г.
Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой на действия (бездействия) заказчика по ФЗ №223Подробнее
11 июня 2020 г.
Онлайн-конференция «ГОСЗАКАЗ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» приглашает к участию профессионалов закупокПодробнее
15 мая 2020 г.
Приглашаем на онлайн-конференцию «Участие в закупках в условиях коронакризиса» Подробнее
10 апреля 2020 г.
ЭТП ГПБ – полный функционал в условиях карантинаПодробнее
06 апреля 2020 г.
ФАС РОССИИ ПОДГОТОВИЛА РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКАМ И ПЛОЩАДКАМ О РАБОТЕ ДО 30 АПРЕЛЯПодробнее
16 марта 2020 г.
Изменения в 223-ФЗ размещены для обсужденияПодробнее
12 сентября 2019 г.
Неисполнение поставщиком обязательств по контракту - практика ФАС и судовПодробнее
29 октября 2018 г.
ФАС предлагает ужесточить требования для приобретения технологий и нематериальных активовПодробнее
24 октября 2018 г.
Госзаказчиков призывают помогать бороться с картелями на торгахПодробнее
22 августа 2018 г.
Мнение экспертов рынка о новых мерах ФАС в борьбе с картельными сговорамиПодробнее
13 августа 2018 г.
ФАС запретил закупку лекарств вместе с другими товарамиПодробнее
06 июля 2018 г.
Отдельная ЭТП для госзакупок лекарствПодробнее
04 июля 2018 г.
ФАС изменит закон для развития конкуренции в ГОЗ Подробнее
02 июля 2018 г.
Доступ к непубличной информации реестра договоров по 223-ФЗ будет расширенПодробнее
25 июня 2018 г.
К чему приведут изменения на рынке закупокПодробнее
18 июня 2018 г.
ФАС изменила правила описания лекарственных препаратовПодробнее
27 апреля 2018 г.
ФАС предлагает перевести госкомпании на закупку топлива по рыночным ценамПодробнее
16 марта 2018 г.
Глава ФАС акцентировался на проблеме картельных сговоровПодробнее
14 марта 2018 г.
90% закупок Москвы проходит в электронном видеПодробнее
26 февраля 2018 г.
Бумажные конкурсы останутся в прошломПодробнее
16 февраля 2018 г.
ФАС зафиксировала рост количества жалоб по 44-ФЗ в 2017 г.Подробнее
09 февраля 2018 г.
ФАС использует современное ПО для борьбы с картельным сговоромПодробнее
02 февраля 2018 г.
ФАС усложнит жизнь недобросовестным жалобщикамПодробнее
30 января 2018 г.
Минфин и ФАС рассказали о специфике закупок аудиторских услугПодробнее
29 января 2018 г.
Законопроект об унификации госзакупок без торгов принят в первом чтенииПодробнее
22 января 2018 г.
Эксперт ФАС объяснил условия рассмотрения жалоб Подробнее
07 декабря 2017 г.
Поможет ли бизнесу Нацплан развития конкуренции ФАСПодробнее
04 декабря 2017 г.
ФАС даст доступ банкам к блэклисту поставщиковПодробнее
15 ноября 2017 г.
Госзакупки в строительстве станут прощеПодробнее
14 ноября 2017 г.
Число крупнейших заказчиков у малого бизнеса вырастет в 3 раза в 2018 г.Подробнее
10 ноября 2017 г.
ФАС приведет к единому нормативному стандарту импортозамещение в госзакупкахПодробнее
02 ноября 2017 г.
ФАС готовит масштабный проект по расширению полномочий для борьбы с картелямиПодробнее
04 октября 2017 г.
Госзаказ и закупки госкомпаний - один из ключевых элементов экономической поддержки МСП Подробнее
09 сентября 2017 г.
ФАС изменит порядок рассмотрения жалоб по 223-ФЗПодробнее
25 августа 2017 г.
ФАС выявила более 2 тысяч нарушений на закупках в сфере дорожного строительстваПодробнее
17 августа 2017 г.
ФАС расширил доступ к госконтрактам на оказание услуг общепита Подробнее
17 июля 2017 г.
Внедрение комплаенс-контроля снизит риски нарушения организациями ОПК требований 44-ФЗ и 223-ФЗПодробнее
14 июля 2017 г.
ФАС предлагает допускать иностранных поставщиков к госзакупкам лекарствПодробнее
29 июня 2017 г.
В ФАС не согласны с методикой расчёта цен на лекарстваПодробнее
19 июня 2017 г.
Недобросовестный поставщик примет участие в госзакупкахПодробнее