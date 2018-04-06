ФАС планирует создать реестр работ только для субъектов малого бизнеса

Крупные компании не смогут претендовать на такие контракты.

В России нужно создать отдельный реестр видов работ по госзаказу, претендовать на которые смогут исключительно представители малого бизнеса, отмечает глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

По мнению главы ФАС, в реестр должны войти в первую очередь виды работ, не требующие от подрядчика высокой квалификации сотрудников. Это простые, базовые, но тем не менее необходимые услуги.

Так, крупные компании не должны иметь доступа к таким госзаказам, как покраска заборов, клининговые услуги или мелкие бытовые услуги — их стоит целиком предоставить малому бизнесу.