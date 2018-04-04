Минфин готовит правила работы со спецсчетами при госзакупках

Минфин планирует в апреле подготовить документ, регламентирующий порядок использования спецсчетов при госзакупках, сообщил "Интерфаксу" представитель министерства.

"Срок внесения проекта соответствующего акта в правительство России - апрель 2018 года, - сказали в министерстве. - В настоящее время Минфин осуществляет подготовку проекта акта с учетом, в том числе, предложений и замечаний по вопросу специальных счетов, обсуждавшихся на состоявшемся заседании рабочей группы. Механизм спецсчетов должен начать функционировать с 1 июля 2018 года".

При этом представитель Минфина отметил, что игроки рынка, которые будут задействованы в процессе открытия и ведения спецсчетов, могут заблаговременно, до официального утверждения соответствующего документа правительством РФ, принимать меры, направленные на выполнение требований, которые будут прописаны в таком документе. По его словам, документ предварительно будет размещен на официальном портале проектов нормативных-правовых актов.

Как сообщалось, в среду в рамках парламентских слушаний, посвященных господдержке МСП, президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Сергей Рыбников предложил депутатам Госдумы на полгода отсрочить введение механизма спецсчетов для размещения средств обеспечения заявок при закупках госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства.

По словам С.Рыбникова, участники рынка не успеют подготовиться к использованию механизма спецсчетов с 1 июля текущего года. "За оставшиеся 2,5 месяца (до вступления в силу соответствующей нормы) реализовать такую систему маловероятно", - заявил президент СПбМТСБ.

Минфин, в свою очередь, считает, что готовность финансовой системы к реализации требований по спецсчетам будет зависеть, в том числе, от заинтересованности непосредственно банков в работе в сфере закупок.

В настоящее время электронные торговые площадки (ЭТП) самостоятельно занимаются размещением средств, поступивших от участников закупок в качестве обеспечения заявки. С 1 июля текущего года вступят в силу поправки к закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), по которым закупки госкомпаний у субъектов МСП должны проводиться в электронной форме на ЭТП, аккредитованных для проведения госзакупок и в соответствии с новыми же нормами закона "О контрактной системе" (44-ФЗ, также вступают в силу с 1 июля). Последние предусматривают, что средства обеспечения заявок на участие в закупках должны размещаться на спецсчетах уполномоченных банков.

По оценке экспертов, в настоящее время требованиям, которые будут предъявляться к уполномоченным банкам, удовлетворяют 22 банка. Из них 18 не работают на постоянной основе в сфере госзакупок.



