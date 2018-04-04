Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минфин готовит правила работы со спецсчетами при госзакупках

    Минфин готовит правила работы со спецсчетами при госзакупках

    Автор: Финмаркет
    Поделиться

    Минфин планирует в апреле подготовить документ, регламентирующий порядок использования спецсчетов при госзакупках, сообщил "Интерфаксу" представитель министерства.

    "Срок внесения проекта соответствующего акта в правительство России - апрель 2018 года, - сказали в министерстве. - В настоящее время Минфин осуществляет подготовку проекта акта с учетом, в том числе, предложений и замечаний по вопросу специальных счетов, обсуждавшихся на состоявшемся заседании рабочей группы. Механизм спецсчетов должен начать функционировать с 1 июля 2018 года".

    При этом представитель Минфина отметил, что игроки рынка, которые будут задействованы в процессе открытия и ведения спецсчетов, могут заблаговременно, до официального утверждения соответствующего документа правительством РФ, принимать меры, направленные на выполнение требований, которые будут прописаны в таком документе. По его словам, документ предварительно будет размещен на официальном портале проектов нормативных-правовых актов.

    Как сообщалось, в среду в рамках парламентских слушаний, посвященных господдержке МСП, президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Сергей Рыбников предложил депутатам Госдумы на полгода отсрочить введение механизма спецсчетов для размещения средств обеспечения заявок при закупках госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства.

    По словам С.Рыбникова, участники рынка не успеют подготовиться к использованию механизма спецсчетов с 1 июля текущего года. "За оставшиеся 2,5 месяца (до вступления в силу соответствующей нормы) реализовать такую систему маловероятно", - заявил президент СПбМТСБ.

    Минфин, в свою очередь, считает, что готовность финансовой системы к реализации требований по спецсчетам будет зависеть, в том числе, от заинтересованности непосредственно банков в работе в сфере закупок.

    В настоящее время электронные торговые площадки (ЭТП) самостоятельно занимаются размещением средств, поступивших от участников закупок в качестве обеспечения заявки. С 1 июля текущего года вступят в силу поправки к закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), по которым закупки госкомпаний у субъектов МСП должны проводиться в электронной форме на ЭТП, аккредитованных для проведения госзакупок и в соответствии с новыми же нормами закона "О контрактной системе" (44-ФЗ, также вступают в силу с 1 июля). Последние предусматривают, что средства обеспечения заявок на участие в закупках должны размещаться на спецсчетах уполномоченных банков.

    По оценке экспертов, в настоящее время требованиям, которые будут предъявляться к уполномоченным банкам, удовлетворяют 22 банка. Из них 18 не работают на постоянной основе в сфере госзакупок.


    Минфин, 44-ФЗ, 223-ФЗ, банки
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    03 июля 2020 г.

    Минфин предлагает сделать исполнение банковских гарантий по госзакупкам автоматическим

    Подробнее

    22 июня 2020 г.

    Минфин России разъяснил порядок осуществления закупок в предстоящие нерабочие дни 24 июня и 1 июля

    Подробнее

    11 июня 2020 г.

    Онлайн-конференция «ГОСЗАКАЗ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» приглашает к участию профессионалов закупок

    Подробнее

    10 апреля 2020 г.

    ЭТП ГПБ – полный функционал в условиях карантина

    Подробнее

    03 апреля 2020 г.

    О закупках в апреле

    Подробнее

    27 марта 2020 г.

    Перенос сроков по закупкам

    Подробнее

    27 марта 2020 г.

    Об осуществлении закупок согласно 44-ФЗ в нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020г.

    Подробнее

    21 августа 2018 г.

    Участников закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ поставят на казначейский учет

    Подробнее

    04 июля 2018 г.

    Как проводить закупки по 223-ФЗ с июля

    Подробнее

    29 июня 2018 г.

    Поправки Минфин сделают закупки госкомпаний более открытыми

    Подробнее

    18 июня 2018 г.

    Минфин определился со стартом реформы закупок

    Подробнее

    08 июня 2018 г.

    Опубликован список банков, которые могут выдавать гарантии для госзакупок

    Подробнее

    02 апреля 2018 г.

    Минфин отчитается о госзакупках в 2017 году

    Подробнее

    21 марта 2018 г.

    Минфин подчеркнул важность допсервисов в ЕИС

    Подробнее

    30 января 2018 г.

    Минфин и ФАС рассказали о специфике закупок аудиторских услуг

    Подробнее

    23 октября 2017 г.

    Госзаказчики начнут закупаться по каталогу ТРУ

    Подробнее

    28 сентября 2017 г.

    Минфин готовит законопроект по унификации требований к банковским гарантиям для субъектов МСП

    Подробнее

    20 сентября 2017 г.

    Минфин ограничит число банков для выдачи банковской гарантии

    Подробнее

    18 сентября 2017 г.

    Минфин организует сбор обратной связи от всех участников рынка закупок

    Подробнее

    14 сентября 2017 г.

    Минфин предлагает выплачивать авансы за поставки в несколько этапов

    Подробнее

    04 августа 2017 г.

    Переуступка прав требования по государственным контрактам противоречит бюджетному законодательству

    Подробнее

    27 июля 2017 г.

    Минфин предложил проводить малые закупки через Каталог ЕИС

    Подробнее

    24 июля 2017 г.

    Число компаний обязанных закупать часть продукции у СМСП увеличится в 2 раза

    Подробнее

    19 июля 2017 г.

    Доля закупок у СМСП по 223-ФЗ составила 11% в первом полугодии 2017

    Подробнее

    05 июля 2017 г.

    Минфин выступил с инициативой отражать все операции поставщиков при казначейском сопровождении госзаказа

    Подробнее

    30 июня 2017 г.

    Минфин разработал законопроект о получении долгов по госконтрактам через "третьих лиц"

    Подробнее
    Позвонить