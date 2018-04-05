Запишитесь на вебинар и узнайте, как найти клиентов без лишних затрат

12 апреля в 11.00 состоится бесплатный вебинар на тему «Торговый портал – эффективный инструмент продаж». В рамках мероприятия вы узнаете о преимуществах торгового портала и его ключевых особенностях в сравнении с тендерной площадкой. Изучите способы получения прямого заказа без дополнительных затрат, согласований и посредников, если вы поставщик. Профессиональный спикер расскажет об особенностях сервиса и в режиме реального времени покажет, как легко и просто им пользоваться.

Регистрация и работа на портале бесплатны. Оплата взимается только при получении заказа!

Длительность вебинара – 2 часа, чтобы принять участие необходимо пройти регистрацию .

Внимание! Количество участников ограничено.