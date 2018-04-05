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    Запишитесь на вебинар и узнайте, как найти клиентов без лишних затрат

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    12 апреля в 11.00 состоится бесплатный вебинар на тему «Торговый портал – эффективный инструмент продаж». В рамках мероприятия вы узнаете о преимуществах торгового портала и его ключевых особенностях в сравнении с тендерной площадкой. Изучите способы получения прямого заказа без дополнительных затрат, согласований и посредников, если вы поставщик. Профессиональный спикер расскажет об особенностях сервиса и в режиме реального времени покажет, как легко и просто им пользоваться.

    Регистрация и работа на портале бесплатны. Оплата взимается только при получении заказа!

    Длительность вебинара – 2 часа, чтобы принять участие необходимо пройти регистрацию.

    Внимание! Количество участников ограничено.

     

     

     

     

     

    Вебинар, Торговый портал
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