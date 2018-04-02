Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Новый удобный пакет дополнительных услуг для участников

    Новый удобный пакет дополнительных услуг для участников

    Поделиться

    2 апреля 2018 г. вводится новый пакет дополнительных услуг для участников закупок «Базовый» за 15 000 рублей в месяц. Пакет услуг ориентирован на новичков в торгах и позволяет получить комплекс востребованных услуг при работе на ЭТП ГПБ: получение электронной подписи, обучающий вебинар для поставщиков, доступ к системе электронного документооборота.

    Обращаем ваше внимание на то, что Пакет услуг «СМСП» будет исключен из линейки тарифов с момента запуска тарифа «Базовый». Услуги по ранее проданному тарифу «СМСП» будут оказаны участникам торгов в полной мере.


    тариф
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    28 сентября 2021 г.

    Уведомление об изменении тарифной модели с 1 октября 2021 года

    Подробнее

    29 января 2021 г.

    Уведомление об изменении тарифной модели

    Подробнее

    24 января 2021 г.

    Новая услуга ЭТП ГПБ — калькулятор тарифов

    Подробнее

    11 сентября 2020 г.

    Персональный менеджер – новый тариф от ЭТП ГПБ для комфортного участия в торгах

    Подробнее

    30 октября 2019 г.

    Изменение тарифов в секции закупок ГК Газпром с 1 ноября

    Подробнее

    01 ноября 2017 г.

    Новые тарифы для поставщиков ЭТП ГПБ (секция корпоративных заказчиков)

    Подробнее
    Позвонить