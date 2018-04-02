Новый удобный пакет дополнительных услуг для участников

2 апреля 2018 г. вводится новый пакет дополнительных услуг для участников закупок «Базовый» за 15 000 рублей в месяц. Пакет услуг ориентирован на новичков в торгах и позволяет получить комплекс востребованных услуг при работе на ЭТП ГПБ: получение электронной подписи, обучающий вебинар для поставщиков, доступ к системе электронного документооборота.

Обращаем ваше внимание на то, что Пакет услуг «СМСП» будет исключен из линейки тарифов с момента запуска тарифа «Базовый». Услуги по ранее проданному тарифу «СМСП» будут оказаны участникам торгов в полной мере.