Стала известна сумма контракта на содержание Крымского моста

Согласно размещенным данным, стоимость контракта, который начнет действовать не ранее, чем 1 мая 2018 года, и завершится 30 апреля 2019 года, составит более 476,8 млн рублей.

Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило на сайте госторгов электронный аукцион на оказание услуг по содержанию переправы через Керченский пролив. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 476,8 млн руб. Источником финансирования станет федеральный бюджет.

Заявки на участие в торгах можно подавать до 10 апреля, а сам аукцион назначен на 13 апреля. Победитель должен будет создать условия для бесперебойного и безопасного движения, а также обеспечить сохранность объекта — зданий, сооружений, помещений, оборудования линейной дорожной службы. От него потребуются ежедневные проверки состояния трассы для предупреждения затруднений движения и ДТП. Кроме того, техзадание включает устранение мелких повреждений элементов и ликвидации возникших препятствий для движения.

Независимо от даты подписания контракта, подрядчик сможет приступить к своим обязанностям не ранее 1 мая 2018 г. Контракт истечет 30 апреля 2019 г.