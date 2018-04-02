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    Минфин отчитается о госзакупках в 2017 году

    Автор: Коммерсантъ
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    Аналитический отчет об итогах госзакупок в 2017 году Минфин опубликует 2 апреля, сообщили в министерстве. Ранее сообщалось, о том, что министерство перестало публиковать отчеты о закупках (в частности, пропущены квартальные мониторинги за третий и четвертый кварталы 2017 года), а отсутствие методики оценки вызвало проблемы при уточнении макроэкономического прогноза и недовольство администрации президента.

    Просрочка, которой не было

    В ведомстве опровергли ряд утверждений источников “Ъ”. В частности, Минфин утверждает, что информация о просроченной разработке годового отчета о госзакупках неверна — постановление правительства №1193 от 3 ноября 2015 года требует представления отчета в Белый дом и размещения его в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) до 30 апреля, «и на момент публикации срок для направления сводного отчета и его публикации в ЕИС не наступил». Не обязано ведомство и публиковать проект отчета (как это делало ранее мониторившее закупки Минэкономики.— “Ъ”). Опровергает Минфин и влияние отсутствия данных о закупках на работу над бюджетом — ссылаясь на то, что «в материале отсутствуют подтвержденные факты, из которых следует, что работе над бюджетом препятствует отсутствие данных о закупках». Более того, в ведомстве утверждают, что «разработка макроэкономического прогноза не опирается на отчет о закупках по 44-ФЗ», а отсутствие приказа Минфина, утверждающего методику оценки эффективности госрасходов при закупках, не исключает возможности такой оценки. Необходимая Минэкономики информация «могла бы быть представлена Минфином в случае поступления соответствующего запроса»,— говорится в письме ведомства. 

    Министерство заявило о готовности разъяснить свою позицию — воспользовался случаем выяснить, как происходит подготовка к масштабным изменениям закупочного законодательства, которое вступит в силу 1 июля.

    Чего ждать рынку

    Одной из основных тем, беспокоящих участников рынка размещения госзаказа, является вопрос о сроках отбора электронных торговых площадок для работы в новой системе (они, напомним, должны стать «универсальными» — то есть вместо нынешнего разделения на площадки для госзакупок и закупок госкомпаний должен быть составлен реестр ЭТП, уполномоченных одновременно размещать заказы государства и госкомпаний и продавать приватизируемые активы). На вопрос о том, есть ли дедлайн для формирования перечня ЭТП, директор департамента бюджетной политики в контрактной системе Минфина Татьяна Демидова ответила: «Начало применения электронных процедур — 1 июля 2018 года, до этого времени необходимо обеспечить принятие всех необходимых подзаконных актов и реализовать новые требования. Конкретные даты принятия актов в законе не установлены». При этом из-за необходимости размещения гособоронзаказа и закрытых закупок госкомпаний и госкорпораций (напомним, правительство осенью 2017 года разрешило заказчикам, закупки которых связаны с санкционными рисками, не публиковать данные о них в открытой части Единой информационной системы закупок, ЕИС, для чего понадобятся отличные от стандартных процедуры) властям придется готовить два перечня электронных торговых площадок (ЭТП) вместо одного — «универсальных» и «оборонных». 

    Универсальный реестр

    Минфин сейчас заканчивает работу над требованиями к универсальным ЭТП. По планам ведомства в него смогут войти только действующие игроки рынков закупок государства и госкомпаний: для участия в отборе потребуется капитал в объеме не менее 20 млн руб. к 1 июля и не менее 100 млн руб. с 1 января 2019 года и трехлетний опыт работы по организации торгов для нужд 44-ФЗ или 223-ФЗ. При этом в будущем пул универсальных ЭТП может сокращаться: площадки, на которые приходится менее 10% торгов, Минфин будет исключать из реестра. В самом ведомстве уточняют, что конкретные цифры еще обсуждаются. 

    По словам Татьяны Демидовой, требование к минимальной доле рынка вводится, чтобы исключить участников рынка, «заточенных» на проведение торгов конкретных заказчиков (так называемые карманные ЭТП), стимулировать конкуренцию между участниками — и снизить затраты на обеспечение взаимодействия Независимого регистратора, пула ЭТП и ЕИС. Если на рынке останется менее трех игроков, Минфин проведет новый отбор (возможно, уточнив требования). Опасений, что эта норма вызовет рост концентрации рынка, в Минфине не разделяют: получить крупные доли объединенного рынка закупок государства, госкомпаний и приватизации нескольким компаниям будет сложно. 

    Чтобы обеспечить ответственность организаторов торгов, Минфин потребует от них одновременного размещения на беспроцентных расчетных счетах Минфина, ФАС или на депозитах в Федеральном казначействе (пока конкретное решение не принято, говорит госпожа Демидова) «страховых депозитов». Пока обсуждаются цифры в 50 млн руб. к 1 июля и 100 млн руб. — с 1 января 2019 года одновременно с предоставлением банковской гарантии, которая должна увеличивать лимит ответственности до 200 млн руб. с 1 июля и до 500 млн — с начала 2019 года. Эти средства будут «обеспечением исполнения соглашения» площадок с Минфином и ФАС — в ведомстве предполагают, что средства могут быть списаны со счетов ЭТП при нарушениях в безакцептном порядке. Сами участники рынка ЭТП, опрошенные “Ъ”, говорят о том, что требования министерства завышены — но в Минфине отмечают, что попадание в пул универсальных ЭТП открывает им одновременно рынки госзаказа, закупок госкомпаний и приватизационных торгов совокупным объемом в десятки триллионов рублей, что и объясняет рост требований к обеспечению. Зарабатывать при этом ЭТП будут, получая плату от победителей торгов (то есть выигравших борьбу за заказ поставщиков) — пока предполагается, что она составит 1% от суммы заказа, но не более 4 тыс. руб. Госпожа Демидова говорит, что при расчете учитывались данные операторов ЭТП и их опыт работы по 44-ФЗ, где плата составляла 3 тыс. руб., сумма может вырасти с учетом того, что торги по 223-ФЗ организованы сложнее.

    И гособоронзаказ в придачу

    Требования к операторам площадок для торгов по размещению госзаказа будут отличаться от «универсальных» из-за норм защищенности торгов (с учетом режима гостайны) и возможности не публиковать в открытой части ЕИС их результаты, говорит Татьяна Демидова: особенности функционирования ЭТП для ГОЗ сейчас разрабатывает ФАС. Минфин рассчитывает, что определение и универсальных, и «оборонных» ЭТП будет происходить одновременно — хотя они и сформируют два разных пула с отличными правилами игры. При этом для участников и универсального, и «оборонного» реестра площадок будет введен запрет на включение в один реестр операторов ЭТП, входящих в одну группу лиц в понимании ФЗ-135 о защите конкуренции — однако запрета на участие в отборе в разных реестрах для них не будет — если универсальная и «оборонная» площадки принадлежат одному бенефициару, это Минфин не беспокоит. 

    С упором на спецсчета

    Отметим, что и из логики вступающей в силу 1 июля версии закона о контрактной системе следует, что перечни площадок должны быть подготовлены к этому сроку — но успеют ли это сделать разработчики правил для «военных» и «мирных» ЭТП, остается неясным. Участники рынка ранее сообщали “Ъ”, что процесс отбора может затянуться и из-за перевода обеспечения исполнения заявки, которое сейчас потенциальные подрядчики перечисляют самим ЭТП, на специальные счета в уполномоченных правительством банках — к этому, как утверждается, не готовы ни компании (особенно сектора МСП, объемы контрактов которых невелики), ни сами банки-операторы. ЭТП утверждают, что срок перехода на спецсчета придется сдвигать на год. В Минфине, впрочем, говорят, что дискуссии идут вокруг порядка «открытия и использования спецсчетов и вопросов, связанных с возможными сложностями при открытии спецсчетов финансовыми организациями, соотнесением норм законодательства о контрактной системе и регулирования финансовых услуг», но перенос сроков перехода на спецсчета (с 1 июля) не обсуждается.
    Минфин, ЕИС, 44-ФЗ, 223-ФЗ
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