Как включить в реестр контрактов информацию о контрактах с запретом и ограничением

Федеральное казначейство России разъяснило особенности включения в реестр контрактов информации о контрактах, в случае установления запретов и ограничений при закупках. Соответствующая информация содержится в письме Казначейства № 07-04-05/14-26674 «О порядке внесения сведений о стране происхождения товара в реестр контрактов».

Специалисты ведомства напомнили, что согласно изменениям, внесенным постановлением правительства РФ № 1400, с 7 ноября при закупках с установлением запретов и ограничений в сведения об исполнении контракта обязательному включению подлежит информация о наименовании страны происхождения товара в отношении исполненного контракта. Это правило применяется ко всем заключенным и подлежащим исполнению контрактам.

Кроме этого, с 1 января вступают в силу нормы п. 13 правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками. По ним территориальные органы Федерального казначейства и финансовые органы субъектов РФ должны проверять информацию о стране происхождения товара в отношении исполненных и заключаемых контрактов при ее включении в реестр контрактов. Подчеркивается, что в случае выявленного несоответствия указанной информации орган контроля сформирует отрицательный результат проверки.