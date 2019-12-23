Эксперты предложили вписать банки в 44-ФЗ

В отношении банков, задействованных в процедурах закупок, должна быть предусмотрена ответственность, как в отношении иных участников контрактной системы. Важно также предусмотреть возможность блокировки на спецсчете, не только сумм, являющихся обеспечением заявки, но и денежных средств в размере оплаты услуг оператора ЭТП за проведение закупки. Такие предложения высказал член генерального совета, председатель комитета по торгам Деловой России Андрей Степаненко на круглом столе «Вопросы совершенствования законодательства о контрактной системе», который прошел в Совете Федерации. Одним из организаторов круглого стола выступил Комитет по торгам Деловой России.

Банки не являются субъектами контрактной системы, но играют при этом существенную роль в процессе обеспечения процедур торгов – блокируют средства поставщиков, взаимодействуют с операторами ЭТП в части информирования о блокировании денежных средств в размере обеспечения. Но у банков случаются сбои, и тогда они не дают подтверждений о наличии денежных средств на специальном счете участника, а оператор в свою очередь, на основании этих данных не допускает участника к торгам. Затем выясняется, что деньги все-таки имелись, но когда доходит до разбирательства, ФАС возлагает ответственность на оператора. «Сегодня в закупках работают 22 банка. Они играют существенную роль в обеспечении закупочного процесса, но при этом они не являются субъектами контрактной системы, и их деятельность не регулируется 44-ФЗ. Поэтому в случае технического сбоя к банкам нет никаких претензий, их нельзя привлечь к административной ответственности и вся ответственность ложится на операторов ЭТП», – отмечает Андрей Степаненко.

По его словам, доходит до анекдотичных случаев, когда банки подтверждают сбой в своей системе, но не сообщают о нем оператору. В итоге, участник необоснованно не допускается до торгов. «Это несправедливо, поэтому мы просим регулятора внести изменения в закон, включив банки в состав участников 44-ФЗ. Очевидно, что для этого нужна определенная координация с ЦБ, но сделать это важно», – добавил Андрей Степаненко.

По словам замминистра финансов РФ Алексея Лаврова, введение банков в число субъектов контроля потребует дополнительных согласований с ЦБ РФ. «Но ситуация такова, что сейчас банки являются активнейшими участниками процедур закупок: от ведения специальных счетов и до исполнения гарантий. На всех этапах могут возникают вопросы к этим банкам, но никаких мер воздействия, в случае если банк не соблюдает требования, у нас сейчас нет. Это вызывает справедливые нарекания и при открытии специальных счетов и при исполнении гарантий. Полагаем, что мы можем законодательно эту проблему решить», — отметил Алексей Лавров.

Кроме этого, Андрей Степаненко предложил использовать специальные счета для обеспечения гарантированного исполнения участниками закупок обязательств по внесению платы операторам ЭТП в порядке и в случаях, установленных 44-ФЗ. «Операторы работают за небольшую плату, но участники контрактной системы зачастую не оплачивают услуги площадки. При этом регулятор требует от операторов ЭТП серьезного продвинутого сервиса, а без инвестиций (оплаты от участников торгов) это невозможно. Специальные счета могли бы решить эту проблему», – говорит Андрей Степаненко. – На специальном счете должны блокироваться и средства в размере услуг оператора, и те, кто не зарезервирует средства для оплаты услуг оператора, не будут допущены к торгам. По его словам, должно быть понятие «иммунитета» в отношении спецсчета участника, а также организован порядок проверки и блокирования денежных средств на спецсчете.

Еще Андрей Степаненко отметил, что площадки универсальны и работают по нескольким направлениям, а требования к операторам ЭТП увязаны только с госзакупками. Необходимо внести изменения в единые требования к операторам ЭТП, учитывающие универсальность площадок как в сфере закупок, так и с сфере продажи имущества (имущественных прав).

Операторы ЭТП сходятся во мнении, что все новации регулятор должен обсуждать с общественными организациями.